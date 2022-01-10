Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i andı: Çok özledim anneciğim!

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Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti.

28 yaşındaki Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesini andı. Annesiyle yer aldığı kareyi Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu 'Bir kelebek öptü boynumu! Çok özledim Anneciğim...' mesajını yazdı. Erçel'e sevenlerinden destek yorumları geldi.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Bir süredir koronavirüs ile mücadele eden Hande Erçel sağlığına kavuştu. Etiler'de bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu sürecin zorlu geçtiğini belirtti: Zor bir hastalıkmış, geçiren herkese geçmiş olsun. Çok dikkat etsinler…

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'EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIM ANNEM'

3 yıl önce annesi Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, hayattaki ilham kaynağının annesi olduğunu söylemişti:

“Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum.”