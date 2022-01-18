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Hande Doğandemir'in aşk mutluluğu

#Hande Doğandemir#Onur Tuna#Kuruçeşme
Hande Doğandemirin aşk mutluluğu
Sayit DURMAZ

Onur Tuna ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Doğandemir, arkadaşıyla gittiği mekandan ayrılırken görüntülendi.

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Hande Doğandemir, cep telefonu kılıfına Onur Tuna’nın fotoğrafını koyunca aşk dedikoduları yayılmış, ikili sosyal medyada birbirlerine kalpli yorumlar yazarak ilişkilerini ilan etmişti. Doğandemir geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de görüntülendi.

Hande Doğandemirin aşk mutluluğu


Bir arkadaşıyla Şanda Tiryaki Ocakbaşı’nda yemek yiyen oyuncu, çıkışta “Onur Tuna ile ilişkiniz hayırlı olsun” diyen muhabirlere “Çok teşekkür ederim” diyerek karşılık verdi. Doğandemir, “Telefon kılıfınızdan fotoğrafı kaldırdınız mı?” sorusu üzerine de gülümseyerek “Hayır kaldırmadım, duruyor” dedi. 

Hande Doğandemirin aşk mutluluğu

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'Yaşım 36, kriterim yok'

Geçtiğimiz kasım ayında 36. yaşını kutlayan Hande Doğandemir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlamış ve dikkat çeken açıklamalar yapmıştı...

Doğandemir, özel hayatıyla ilgili olarak "Merak etmeyin, hayatımda biri olursa ben size söylerim. Kriterim falan yok artık. Yaşım 36 oldu. Hayatımda güzel şeyler olmasını ben de istiyorum" demişti.

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