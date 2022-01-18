Hande Doğandemir'in aşk mutluluğu

Hande Doğandemir, cep telefonu kılıfına Onur Tuna’nın fotoğrafını koyunca aşk dedikoduları yayılmış, ikili sosyal medyada birbirlerine kalpli yorumlar yazarak ilişkilerini ilan etmişti. Doğandemir geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de görüntülendi.
'Yaşım 36, kriterim yok'
Geçtiğimiz kasım ayında 36. yaşını kutlayan Hande Doğandemir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlamış ve dikkat çeken açıklamalar yapmıştı...
Doğandemir, özel hayatıyla ilgili olarak "Merak etmeyin, hayatımda biri olursa ben size söylerim. Kriterim falan yok artık. Yaşım 36 oldu. Hayatımda güzel şeyler olmasını ben de istiyorum" demişti.