Hande Doğandemir koronayı atlattı
Başrolünde oynadığı dizinin finalinden sonra detoks kampına giren Hande Doğandemir’in koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu, karantina sürecinin bitiminde zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını Instagram’da “Bye COVID” notuyla paylaştı.
Takipçilerinden gelen “geçmiş olsun” mesajlarına da Twitter üzerinden yanıt verdi:
“Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen kendinize dikkat edin.” Hande Doğandemir’in hastalığı hafif semptomlarla atlattığı ve yaptırdığı son COVID-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.