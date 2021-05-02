Hande Doğandemir koronayı atlattı

Ünlü oyuncu, karantina sürecinin bitiminde zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını Instagram’da “Bye COVID” notuyla paylaştı.

Takipçilerinden gelen “geçmiş olsun” mesajlarına da Twitter üzerinden yanıt verdi:

“Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen kendinize dikkat edin.” Hande Doğandemir’in hastalığı hafif semptomlarla atlattığı ve yaptırdığı son COVID-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?