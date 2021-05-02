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Haber Giriş: 02.05.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Hande Doğandemir koronayı atlattı

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Hande Doğandemir koronayı atlattı

Başrolünde oynadığı dizinin finalinden sonra detoks kampına giren Hande Doğandemir’in koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, karantina sürecinin bitiminde zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını Instagram’da “Bye COVID” notuyla paylaştı.

Takipçilerinden gelen “geçmiş olsun” mesajlarına da Twitter üzerinden yanıt verdi:

Hande Doğandemir koronayı atlattı

“Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Lütfen kendinize dikkat edin.” Hande Doğandemir’in hastalığı hafif semptomlarla atlattığı ve yaptırdığı son COVID-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

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