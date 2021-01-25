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Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Hande Doğandemir, astronot kıyafeti giydi! 'Çıkış nerede?'

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Hande Doğandemir, astronot kıyafeti giydi! 'Çıkış nerede?'
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Halil Bübür’ün kaleme aldığı “İçimdeki Yangın” adlı tiyatro oyununda rol alan Hande Doğandemir, astronot kıyafeti giydiği bir sahneyi Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu o karenin altına İngilizce “Çıkış nerede” notunu düştü.

PARTNERİ ALİCAN YÜCESOY
Hande Doğandemir, sinema ile tiyatroyu aynı platformda buluşturacak deneysel oyun “İçimdeki Yangın”la seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tiyatrolar TV üzerinden yayınlanacak oyunda Doğandemir, Alican Yücesoy’la birlikte rol alacak.

Hande Doğandemir, astronot kıyafeti giydi Çıkış nerede

ASTRONOT KIYAFETİ GİYDİ
Halil Bübür’ün kaleme aldığı oyunun provalarını sürdüren Hande Doğandemir önceki gün Instagram hesabında astronot kıyafeti giydiği bir kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu o karenin altına İngilizce “Çıkış nerede” yazdı.
Hande Doğandemir, astronot kıyafeti giydi Çıkış nerede


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