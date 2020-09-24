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Haber Giriş: 24.09.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Hande Demir: Herkes mutlu olsun

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hande Demir: Herkes mutlu olsun
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İşadamı Erdinç Acar’la evliliğini noktalayan Hande Demir, yakın arkadaşı Selin İmer’le Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.

Erdinç Acar’ın Hande Demir’i rahatsız eden bir kişiyi dövdüğü öne sürülmüştü. Demir, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Doğru, böyle bir olay yaşandı. Ama bir dava söz konusu değil, çünkü o kişi ikimizden de özür diledi.” Hande Demir, Acar’ın Duygu Bal’la ilişkisi hakkında da “Herkes mutlu olsun” yorumunu yaptı.

Hande Demir: Herkes mutlu olsun


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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