Hande Demir: Herkes mutlu olsun

Erdinç Acar’ın Hande Demir’i rahatsız eden bir kişiyi dövdüğü öne sürülmüştü. Demir, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Doğru, böyle bir olay yaşandı. Ama bir dava söz konusu değil, çünkü o kişi ikimizden de özür diledi.” Hande Demir, Acar’ın Duygu Bal’la ilişkisi hakkında da “Herkes mutlu olsun” yorumunu yaptı.





