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Hande Demir: Herkes mutlu olsun
İşadamı Erdinç Acar’la evliliğini noktalayan Hande Demir, yakın arkadaşı Selin İmer’le Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi.
Erdinç Acar’ın Hande Demir’i rahatsız eden bir kişiyi dövdüğü öne sürülmüştü. Demir, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Doğru, böyle bir olay yaşandı. Ama bir dava söz konusu değil, çünkü o kişi ikimizden de özür diledi.” Hande Demir, Acar’ın Duygu Bal’la ilişkisi hakkında da “Herkes mutlu olsun” yorumunu yaptı.
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