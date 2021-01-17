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Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu: İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi bir mağazadan alışveriş yaparken gazetecilerle sohbet eden Aydoğdu, “Ünlü bir isimle ilişki yaşamak nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz. Metroya, otobüse biniyoruz. Hiç o açıdan bakmadım.”
Hande Ataizi’nin oğlu Leo ile iyi anlaştığını söyleyen Dinç Aydoğdu, “Gayet iyiyiz, ben Leo’nun iyi bir oyun arkadaşıyım” dedi. Aydoğdu, Ataizi’yle ilişki yaşamaya başladıktan sonra oyunculuk teklifi alıp almadığı sorusunu da “Ben Hande’den önce de oyunculuk eğitimi alıyordum. Teklifler geliyor, değerlendiriyorum” diye yanıtladı.
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