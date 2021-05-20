Hande Ataizi'nin annesi Nermin Çelen: Beni bu konuya karıştırmayın!

Ataizi, önceki gün annesi Nermin Çelen’le birlikte Nişantaşı’ndaydı. Ataizi’nin yaptığı açıklamalar annesi Çelen’e soruldu. Nermin Hanım, “Beni bu konuya karıştırmayın” diye yanıt verdi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?