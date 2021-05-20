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Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hande Ataizi'nin annesi Nermin Çelen: Beni bu konuya karıştırmayın!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Hande Ataizi'nin annesi Nermin Çelen: Beni bu konuya karıştırmayın!

Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aralarındaki 20 yaş farkla ilgili konuşmuş, konuyu annesini açmaktan çekindiğini ve annesinin “Senden küçük ya da büyük olabilir ama insan kendine bir yaş limiti koyar” dediğini açıklamıştı.

Ataizi, önceki gün annesi Nermin Çelen’le birlikte Nişantaşı’ndaydı. Ataizi’nin yaptığı açıklamalar annesi Çelen’e soruldu. Nermin Hanım, “Beni bu konuya karıştırmayın” diye yanıt verdi.

Hande Ataizinin annesi Nermin Çelen: Beni bu konuya karıştırmayın

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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