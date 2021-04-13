Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz

Geçtiğimiz perşembe günü ilk bölümüyle yayınlanan diziye gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Dizi AB’de birinci oldu. Güzel tepkiler geliyor, herkes beğenmiş” dedi.

Ataizi, partneri Feyyaz Şerifoğlu ile öpüştüğü sahneyle ilgili soruları ise “Ben oyuncuyum, konservatuvarda bunların eğitimini alıyoruz. Bunu sadece ben değil, tüm oyuncular gerekliyse yapmalı. Orada ben yokum, Cana var. Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyor ve ‘miş’ gibi yapıyoruz” diye yanıtladı.

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