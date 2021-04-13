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Haber Giriş: 13.04.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz

Kanal D’nin yeni dizisi “Camdaki Kız”da Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Geçtiğimiz perşembe günü ilk bölümüyle yayınlanan diziye gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Dizi AB’de birinci oldu. Güzel tepkiler geliyor, herkes beğenmiş” dedi.

Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz

Ataizi, partneri Feyyaz Şerifoğlu ile öpüştüğü sahneyle ilgili soruları ise “Ben oyuncuyum, konservatuvarda bunların eğitimini alıyoruz. Bunu sadece ben değil, tüm oyuncular gerekliyse yapmalı. Orada ben yokum, Cana var. Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyor ve ‘miş’ gibi yapıyoruz” diye yanıtladı.

 

Camdaki Kız'a izleyiciden tam not! İlk bölümüyle zirvedeKanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi “Camdaki Kız”ın ekran yolculuğu başladı. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, Perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. İkinci bölüm fragmanı yayınlanan 'Camdaki Kız' da, Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor!
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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