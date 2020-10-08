Hande Ataizi: Leon da okula gidecek

Bir restoranda baş başa öğle yemeği yiyen ikili, daha sonra alışveriş turu yaptı. “Pandemi döneminde çocuklarını okula yollamayıp evde özel hoca tutanlar var. Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz” sorusuna ünlü oyuncu, “Oğlum her çocuk gibi eğitimini okulunda alacak. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Zaten Leon, okula gitmek istiyor” cevabını verdi.



BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR