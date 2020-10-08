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Haber Giriş: 08.10.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Hande Ataizi: Leon da okula gidecek

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Hande Ataizi: Leon da okula gidecek
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Hande Ataizi önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla Zorlu AVM’deydi.

Bir restoranda baş başa öğle yemeği yiyen ikili, daha sonra alışveriş turu yaptı. “Pandemi döneminde çocuklarını okula yollamayıp evde özel hoca tutanlar var. Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz” sorusuna ünlü oyuncu, “Oğlum her çocuk gibi eğitimini okulunda alacak. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Zaten Leon, okula gitmek istiyor” cevabını verdi.

Hande Ataizi: Leon da okula gidecek

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