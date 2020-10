Hande Ataizi: 1 günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi, Ajda mı?

- Sezen Aksu daha damar. (Gülüyor) Ajda daha motive edici. Hani “Kalk, kendine gel kızım, hayat devam ediyor” gibisinden... O yüzden “Geçmişe bakmayalım, önümüze bakalım, Ajda” diyorum.





◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Bence bir ruh için her aşkın kötü bitmesi daha darbeli. Diğer türlü, bilmediğin bir duygu... Ne kadar acıtabilir ki? En fazla canın çeker.

◊ Hangisini tercih edersiniz? Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Birinin yanında ağlamak, bilemedim... Ben tek başına hüngür hüngür ağlamayı tercih ederim. O biriyle de artık her kimse o, onunla da eğlenmeyi.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

- Yalanın beyazı bile çok gerekmedikçe kullanmadığım bir şey. Bence her şey açık olmalı.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- Güzellik çok önemli değil. Bence artık herkes güzel olabiliyor bir şekilde. Sen paradan haber ver! (Gülüyor)



BEN VAMPİRİM DESEM ŞAKA MI ZANNEDERLER ACABA?

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsanız: Aşırı disiplinle koruduğunuz fitliğiniz mi, dillere destan giyim zevkiniz mi?

- Giyim zevkimi feda ederdim herhalde, çünkü fit olmak benim için daha öncelikli. Bir de sağlık daha önemli giyimden.

◊ Yaş almamak konusunda hakkınızda yapılan şu yorumlardan hangisini tercih ediyorsunuz: Şarap gibi kadın mı, vampir gibi kadın mı?

- “Ben vampirim” desem şaka mı zannederler acaba?

◊ 47 yaşındasınız. Erkek olsanız hangisine yürürdünüz: 30 yaş öncesi Hande’ye mi, 30 sonrası Hande’ye mi?

- 30 yaş sonrası Hande’ye. Her bakımdan. Bir kere daha dingin birisi.

◊ Hangisine daha çok güvenirsiniz: Bacak dekoltesine mi, göğüs dekoltesine mi?

- Bacak herhalde. Ama sırt dekoltesini ikisine de tercih ederim.

◊ Peki evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-Twitter-Instagram mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Twitter-Instagram-kahve-şort-tişört-deri pisi pisilerim... (Gülüyor)

◊ Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu, geveze mi?

- Anlatacak güzel şeyleri varsa ben geveze severim. Sofrada fena olmaz.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Offf, kebap-şalgam iyi giderdi şimdi...

Şu anda bir hırsızın evinde en iyi kadın oyuncu heykelciği var

◊ Hangisi daha büyük pişmanlığınız: Altın Portakal heykelciğini kaybetmeniz mi, bir gün süren evliliğiniz mi?

- Altın Portakal ödülümü kaybetmedim, hırsız evden çalmıştı. Sonradan komite bana yeniden verdi. Şu anda Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu heykelciği bir hırsızın evinde de var. “Bu ne?” diye sorana, ne diyordur acaba? (Gülüyor) Bir gün süren evliliğimi de evlilikten saymıyorum zaten. Pişmanlık demeyelim de olmayacak bir insanla gereksiz bir atraksiyondu diyelim...





◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli bir mihenk taşıdır: “Mum Kokulu Kadınlar”da Altın Portakal aldığınız Yasemin Alkaya mı, “Ruhsar” dizisindeki partneriniz Cem Davran mı?

- Yasemin Alkaya ve “Mum Kokulu Kadınlar”...

◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

- Ben gündüz insanıyım, sabah erkenciyim. O yüzden koyu bir kahveye bakar güne başlayıp organize olmam.



Samimi olmadığım birinin evine yemeğe gitmem

◊ Tercihiniz birinciyi belirleyecek iki eşit aday arasında siz müdahale etmeseniz bir tık önde olana mı oy verirdiniz, yoksa şansı kötü giden gönüllerin birincisine mi?

- Hangisi daha sempatik geliyorsa ona verirdim oyumu.

◊ Hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Hep dolambaçlı sorularla kim olduğunu anlamaya çalışırım.

◊ Misafir gittiğiniz bir yerde yemeği beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Tabağımda hepsini bırakacak kadar kötüyse, çaktırmadan... Ay bilemedim. Samimi olmadığım birinin evine yemeğe gitmem herhalde.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Uykusuz kalırım galiba... Ya da baktım hiç olmuyor, uyandırırım n’apayım?

◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir adam/kadın var. İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet

edersiniz?

- Kibarca söylerim kendisine. Ahaha iyiymiş sorular!







Duydunuz zilin sesini, süreniz başladı!

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Bursalısınız... Kültürpark mı, Mahfel mi?

- Kültürpark.

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz

hava mı?

- Deniz.

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

- Benimki.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz... Mantı mı, iskender mi?

- İskender.

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Pamuk.

◊ Yeşilçam’da hangisi sizin kadınınız: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

- Filiz Akın.

◊ Peki hangisi sizin erkeğiniz: Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

- Tarık Akan.

◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Sonbahar-kış.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz... Nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Geleceğe.