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Haber Giriş: 21.07.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Hande Acar, çocuklarla moral tatiline çıktı

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Hande Acar, çocuklarla moral tatiline çıktı
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Erdinç Acar’la evliliğini noktalayan Hande Acar, çocuklarıyla tatile çıktı.

Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Hande ve Erdinç Acar, 10 Temmuz’da boşandı. Ayrılığın ardından Hande Acar, çocukları Aslan (13), Masal (8) ve Mavi’yi (7) de alarak tatile çıktı. Boşanırken üç çocuğunun velayeti dışında eşinden hiçbir talepte bulunmayan Acar, önceki gün Bodrum’un Cennet Koyu’na demirlettiği lüks teknesinde objektife yansıdı. Çocuklarıyla el ele tutuşarak denize atlayan ve onlarla suda şakalaşan Hande Acar’ın keyifli halleri, objektiflere de yansıdı. Ali KESER

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