Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı’da... O bana yürüdü ben koştum!

Hamza Yazıcı, ilişkisi hakkında şöyle dedi: “Bana ‘Sempatiksin’ diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum.”









Şenay Forbes ile Hamza Yazıcı’nın fotoğrafları akıllara izlenme rekorları kıran “Game of Thrones” dizisinin yıldızı Peter Dinklage ile eşi Erica Schmidt’i getirdi.

BENİM YARIŞIM KENDİMLE

“Çok Güzel Hareketler 2” programıyla tanınan Hamza Yazıcı, şimdilerde Kanal D’nin bir başka yapımı “Camdaki Kız”da da rol alıyor. İki projede birden oynayan Yazıcı’yla hem bu tempoya nasıl ayak uydurduğunu hem de dizideki rolü ‘Tako’yu anlattı.

- Senaryoyu okuduğumda Tako ve Muzo karakterleri beni çok heyecanlandırmıştı. Tako rolünü canlandırmamı istediklerinde de çok mutlu oldum.

- “Çok Güzel Hareketler”de gördüğüm ilgiden dolayı mutluyum. Sahnedeyken yaşadığım aksiliklerin üstünü kapatabiliyorum, fakat kamera önünde öyle bir şansım pek olmuyor. Daha net ve kararlı olmak gerekiyor, çünkü kameradan hiçbir şey kaçmıyor. Bu yüzden daha fazla mesaisi var ama çok eğlenceli.

Yaptığım işleri komedi veya dram diye ayırmıyorum. Ben oyuncuyum, her rolü oynayabilmeliyim.

- Şu filmde oynamak ya da bu işi Amerika’da yapmak, benim için bir çıta değil. Her zaman daha iyi oynayabilmek tek hedefim.Benim yarışım kendimle. Benim için bir tutku oyunculuk.

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