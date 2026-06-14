Hamileyken terk ettiği eski aşkıyla oğlunun mezuniyetinde buluştu

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Aslında iki ünlü yıldız da kendilerine yeni yuvalar kurup hayatlarını keyiflerince yaşamaya devam etmiş, oğullarını da mümkün olduğunca sevgi ve saygı çerçevesinde, birbirleriyle dost kalarak yetiştirmişti.

Ancak bu aşkın bitişi ve yaşanan ihanet öyle acıydı ki üstünden yıllar geçse bile unutlmadı…

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Tom Brady, 18 yaşındaki oğlu Jack'in lise mezuniyet töreninde eski aşkı Bridget Moynahan ile yeniden bir araya geldi.

Emekli futbol yıldızı Tom Brady ve ünlü oyuncu Bridget Moynahan, ayrılıklarından on dokuz yıl sonra, oğulları Jack Brady'nin lise mezuniyet töreninde yeniden buluştular.

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Bu mutlu günün fotoğraflarını Instagram hesabına koyan Tom Brady gururlu bir baba olarak oğlunun kep giymiş fotoğraflarını, torunlarının başarısıyla sevinen anne babasını ve Jack’in eski eşi Gisele Bündchen’den doğan üvey kardeşleriyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Bunların arasında Jack’in annesi Bridget Moynahan da vardı. Daha oğulları doğmadan ayrılan eski aşıklar onun iki yanında gururla gülümseyerek poz vermişlerdi.

48 yaşındaki Tom Brady paylaşımın altına "Hayatımın en gurur verici günlerinden biri, Jack'in sahneden geçip, zaten etkileyici olan hayatının bir sonraki bölümüne adım atmasını izlemek. Sen inanılmaz bir oğul, kardeş, torun, yeğen ve arkadaşsın, daha birçok şeyin yanı sıra." yazdı.

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Brady ve Bridgit Moynahan 2004’te aşk yaşamaya başlamıştı. Tom Brady o günlerde NFL kariyerinin zirvesindeyken, Bridget Moynahan ise Sex and the City ve Coyote Ugly gibi yapımlarda oynadığı rollerle Hollywood'un yükselen yıldızlarındandı.

Fotoğrafları magazin sayfalarından inmeyen aşıklar Aralık 2006’da yollarını ayırdı. Bridget Moynahan’ın basın sözcüsü kısacık bir açıklama yapmış ve “Tom ve Bridget ilişkilerini birkaç hafta önce dostane bir şekilde sonlandırdılar. Mahremiyetlerine saygı göstermenizi rica ediyoruz. Başka bir yorum yapılmayacaktır.” demişti.

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Bu ayrılığın ardındaki acı gerçek ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Tom Brady gönlünü dönemin en popüler modellerinden Gisele Bündchen’e kaptırmış ve sevdiği kadını bu yüzden terk etmişti.

Şubat 2007'de New York Post gazetesi Bridget Moynahan'ın hamile olduğu haberini duyurdu. Yani ünlü oyuncu aslında hamileyken terk edilmişti. Tom Brady bu haberi aldı ancak çocuğunu karnında taşıyan eski sevgilisine geri dönmek yerine yoluna Gisele Bündchen’le devam etmeye karar verdi.

Tom Brady ve Gisele Bündchen 2009’da evlendi. Ünlü oyuncu Bridget Moynahan’a ise hamileliğini tek başına geçirmek ve oğlu Jack’i tek başına büyütmek kaldı… Güzel yıldız yaşadığı bu acı dolu ihanet ve ayrılığı yıllar sonra dile dökmüştü.

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Yaşadıklarının çok zor olduğunu, bu şekilde bir başkası için hamile şekilde terk edilmenin ve oğlunu tek başına büyütmenin ona ne kadar acı verdiğini itiraf etti. Ancak her şeye rağmen oğlunun mutluluğu için çok detaya girmedi ve eski sevgilisi tom Brady hakkında kötü sözler sarf etmemeyi tercih etti.

Tom Brady ve Gisele Bündchen’in evliliklerinden şimdi 16 yaşında olan Benjamin adında bir oğulları ve 13 yaşında olan Vivian adında bir kızları oldu. Birlikte çok mutlu görünseler de ünlü çift yollarını 2022’nin sonunda ayırdı ve 13 yıllık evlilikleri bitti.

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Bu evliliğin sona ermesinden hemen sonra Gisele Bündchen yoluna genç spor eğitmeni Joaquim Valente ile devam edecekti. Çiftin önce Şubat 2025'te bir oğulları oldu sonra da gizlice evlendiler.

Tom Brady’nin Gisele Bündchen’le ayrılığı ve hemen ardından hayatına bir başkasının girmesi ihanet söylentilerine yol açmış, ünlü model ise bu dedikoduları reddetmişti.

Yine de Tom Brady’nin Bridget Moynahan’ı aldatıp onu bebeğiyle bir başına bırakmasından sonra benzer şekilde terk edilmesi “ilahi adalet” olarak yorumlandı ve akıllara “yuva yıkanın yuvası olmaz” sözü geldi.

Bridget Moynahan Tom Brady’yle ayrılığını ve sonrasında yaşananları anlatırken "İkimiz de sadece çocuğumuzu büyütmede bizi desteklemekle kalmayıp, çocuğumuzu kendi çocuklarıymış gibi seven partnerler bulduk. Bundan daha fazlasını isteyemezsiniz sanırım. Oğlum sonsuza dek sürecek bir sevgi çemberiyle çevrili ve her şey yolunda." şeklinde çok olgun bir açıklama yapmıştı.

Bridget Moynahan, 2015 yılında iş insanı Andrew Frankel ile evlendi ve mutluluğu yeniden buldu. Bu evlilikten çocuğu olmasa da kocasının ilk evliliğinden doğan üç oğluna da annelik yaptı.

Tom Brady ise Gisele Bündchen’den boşandıktan sonra adı birçok ünlü güzelle anıldı ancak hala kalbi boş.