Hamileyken kanser oldu, bebeğinin hayatı kurtulsun diye tedaviyi reddetti! Mucize oğlu artık kucağında

Haberin Devamı

Ekranların çok izlenen flört programı Love Is Blind'a katılarak ünlenen Shaina Hurley, 2 yıl önce evlendiği Christos Lardakis ile mutlu bir yuva kurdu.

Bu yuvayı bir de bebekle taçlandırmak isteyen çift Shaina Hurley’nin hamilelik haberiyle adeta havalara uçmuştu.

Ekranlardaki bir flört yarışmasıyla ünlenen Shaina Hurley en sonunda aradığı aşkı bulup hayal ettiği mutlu yuvayı da kurdu

Ancak güzel yıldız daha 3 aylık hamileyken hayatının en kötü haberini alacaktı… Shaina Hurley’yi arayan doktoru rutin bir test sonucunda 34 yaşındaki ekran yüzüne kanser olduğunu söyledi.

Rutin bir test yaptıran Shaina Hurley oğluna üç aylık hamileyken 2. evre rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi.

Haberin Devamı

Yiorgos adını verdiği oğlu şimdi 7 aylık olan Shaina Hurley dünyayı başına yıkan bu haberin ardından çaresizce bir yol aramaya ve onu doğurmaya kararlıydı.

HAMİLEYKEN KANSER OLDU, BEBEĞİNİ KURTARMAK İÇİN TEDAVİYİ REDDETTİ

Doktorları onu kemoterapiye ikna etmek istedi. Üstelik bir de kanserli bölgeden parça alınması ve kanserin durumuna bakılması gerekiyordu.

Bunun da çok yüksek ihtimalle düşük yapmasına sebep olacağı söylendi ünlü oyuncuya.

KANSER HİÇ BELİRTİ VERMEDEN GELDİ

“Hiçbir belirtim yoktu. Ancak daha sonra doktor beni aradı ve smear testi (rahim ağzı tarama testi) sonuçlarının anormal çıktığını ve kolposkopi (rahim ağzının izlenmesi operasyonu) için beni almaları gerektiğini söyledi” diyor ünlü ekran yüzü o süreci anlatırken.

Doktorlar rahim ağzından doku alınmasını içeren soğuk bıçak operasyonu olması gerektiğini söylüyordu. “Sorun şu ki hamileydim. Üç aylık civarındaydım ve bu yüzden büyük olasılıkla bebeği kaybedecektim. O noktada, bunu riske atamazdım” dedi Shaina Hurley.

Haberin Devamı

Ve hayatını kaybetme riskini göze alarak bebeğini hayatta tutmaya, onu karnında büyütmeye devam etmeye karar verdi! Doktorları Hurley'e kanserin lenf düğümlerine yayılmadığından emin olmak için laparoskopik ameliyat olması tavsiye etti, ardından da kemoterapi önerdi.

ERKEN DOĞUMA BİLE KARŞI ÇIKTI

Hurley, hastalık yayılmadığı ve hiçbir belirti göstermediği için bu tedaviyi reddetti. Ancak bir yandan da hayatını kaybetme riskini göze almıştı. Bu korku dolu hamilelik yolculuğu bununla da bitmeyecekti.

Doktorlar, kanserin yayılıp yayılmadığını görebilmek için bebeği 32. haftada doğurtmak istediler, ancak Hurley bunu da reddetti ve 37,5 haftaya kadar yani bebeği karnındaki gelişimini tamamlayana kadar beklemek istedi.

Haberin Devamı

KOCASI YAPMA DEDİ AMA DİNLETEMEDİ

Ve en sonunda büyük mücadeleler vererek karnında yaşatıp büyüttüğü oğlu Yiorgos’u sağlıklı şekilde doğurmayı başardı.

Kendi hayatını riske atma kararı Shaina Hurley’nin kocasıyla da sorun yaşamasına yol açacaktı. Tedaviyi reddetme kararının kocasıyla arasında “savaşlara” neden olduğunu söyleyen Hurley eşinin kendisine “Bebeği istiyorum ama karımı kaybetmek istemiyorum. Bebeği büyütmek için senin burada olmanı istiyorum.” dediğini anlattı.

BAŞKA ÇOCUKLAR DA İSTİYOR

Bebeğini şubat ayında kucağına alan ünlü oyuncuya doğum yaptıktan sonra inme bile indi. Ancak sürekli doktor kontrolünde olan Hurley en sonunda kanseri yendiğini ve artık küçük oğlu ve eşiyle nihayet gönül rahatlığıyla yaşamaya başladığını söylüyor.

Haberin Devamı

Hurley artık anne olmaya odaklandığını ancak düzenli olarak üç ayda bir kontrole gitmesi gerekse de aileyi büyütmeyi ve yeniden çocuk sahibi olmak istediğini de saklamıyor…