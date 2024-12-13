Hamileyken aldatılan eski eşine destek çıktı: Baba olacaksın, artık biraz büyü!

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Megan Fox ve 2020’den beri birlikte olduğu, yaşadığı büyük aşkı dilinden düşürmediği sevgilisi ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly tam da bir çocuk sahibi olmaya hazırlanırken ayrıldılar.

Daha birkaç hafta önce karnı burnunda bir pozunu Instagram hesabından paylaşan Megan Fox geçen sene bir kez daha anne olmak istemiş ancak cinsiyetinin kız olduğunu açıkladığı bebeğini düşük yaparak kaybetmişti.

HAMİLEYKEN ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Buy büyük acıyı yaşadıktan sonra Machine Gun Kelly’yle çalkantılı ilişkisine devam eden ünlü oyuncu hamilelik haberini uzun süre sakladıktan sonra bir kez daha annelik heyecanı yaşamaya hazırlandığını sosyal medyadan yaptığı sürpriz bir paylaşımla müjdelemişti.

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Tam hayranları güzel yıldız için sevinirken ünlü çiftten kötü haber geldi ve Megan Fox’la Machine Gun Kelly’nin ayrıldığı ortaya çıktı. İlişkileri boyunca sık sık kavga edip ayrılan ancak aralarındaki tutkuya karşı gelemeyip yediden birleşen çiftin ayrılığı bu sefer kalıcı olacağa benziyor…

Megan Fox’un kısa bir zaman sonra çocuğunu doğuracak olmasına rağmen nişanlısını terk etmesinin sebebi ihanet. Fox, ünlü şarkıcının telefonunda başka kadınlarla uygunsuz mesajlaşmalarını görünce bu kez ipleri tamamen kopartmaya karar verdi.

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ESKİ EŞİ ÜNLÜ YILDIZA DESTEK ÇIKTI

Bu beklenmedik hamilelik ve ayrılık haberinin yarattığı şaşkınlık sürerken Megan Fox’a destek ise eski eşi ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green’den geldi.

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Megan Fox'un eski kocası Brian Austin Green, hamile aktrisin bir dargın bir barışık erkek arkadaşı Machine Gun Kelly'den ayrıldığı haberlerine sert ve samimi bir tepki verdi.

"SEN KAÇ YAŞINDASIN? ARTIK BÜYÜ!"

Ünlü magazin kanalı TMZ'nin sorusuna “Haberim bile yoktu” diyen ünlü oyuncu ihanet iddiasını ve telefon mesajlarıyla ilgili gerçeği duyunca iç çekerek “Bu adam kaç yaşında? ... 30'larında, değil mi? ... Lanet olsun. Büyü artık. O hamile,” diyerek sinirlerine hakim olamadı.





“ONUN VE ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNU İSTİYORUM”

Fox ile 10 yıl evli kalan Green, eski eşine destek çıkarak “Onun için en iyisini istiyorum. Bebeği için en iyisini istiyorum. Çocuklarımız için en iyisini istiyorum. Bu yaşananlar utanç verici.” dedi.

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Eski çiftin 12 yaşında Noah, 10 yaşında Bodhi ve 8 yaşında Journey adında 3 çocuğu var.

Brian Austin Green, geçen sene düşük yaptığı için çok acı çeken eski eşinin doğacak bebeği için ne kadar mutlu olduğunu bildiğini söyleyerek “Bu konuda kalbim kırıldı çünkü çok heyecanlı olduğunu biliyordum” dedi.

ONUN DA İÇİ ALDATILMA ŞÜPHESİYLE DOLMUŞTU

Megan Fox ve Brian Austin Green, uzun yıllara dayanan evliliklerini 2020’de bitirip yollarını ayırmıştı. Boşanmaları ise 2021’de resmileşti. Ünlü çift 2015’te bir kez daha ayrılık denemesi yaşamış ancak bir süre ortadan kaybolan Megan Fox tıpkı şimdiki gibi karnı burnunda ortaya çıkmıştı.

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Üçüncü çocukları doğduktan sonra bir süre daha evli kalan çiftin 10 yıllık evliliğinin bitişine Megan Fox’un Brian Austin Green’i bir klip çekiminde tanıştığı Machine Gun Kelly'yle aldatmasının yol açtığı söyleniyordu.