Hamileyim dedi bir gün sonra boşanma davası açtı… Üçüncü çocuğunu doğuracağı kocasından boşanacak!

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Rap müziğin gelmiş geçmiş en başarılı ve en çok kazanan kadınlarından olan Cardi B, deyim yerindeyse attığı her adım olay olan ünlülerden. Ünlü şarkıcı uzun süredir evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündemdeydi.





OĞULLARININ DOĞUM GÜNÜNÜ BİRLİKTE KUTLADILAR

En az kendisi kadar ünlü bir diğer rapçi Offset’le 7 yıldır evli olan Cardi B, arasının bozuk olduğu ve boşanma davası açtığı kocasıyla geçen hafta oğulları Wave’in doğum günü için bir araya gelmişti.

Çiftin bu özel günlerindeki samimi pozları hayranlarının acaba barıştılar mı diye sormasına neden oldu ancak anlaşılan o ki Cardi B bir dargın bir barışık yürüttüğü evliliğini bitirmeye bu kez kararlı. Ünlü çift geçen hafta oğullarının doğum gününü birlikte kutlamıştı... Ancak yakın çevrelerine göre Cardi B hamile olduğunu açıkladıktan bir gün sonra açtığı boşanma davasından vazgeçmeyecek...

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ÖNCE HAMİLEYİM DEDİ SONRA MAHKEMEYE KOŞTU

Ünlü şarkıcı 2017’de evlendiklerinden beri sürekli ayrıldı, ayrılacak, Offset’i terk etti, boşanıyorlar dedikodularının ardından en sonunda temmuz ayında mahkemeye giderek resmen boşanmak için dilekçe vermişti.

Hayranları normalde buna şaşırmazdı çünkü bu büyük ama kavgasız yaşanmayan aşk aynı duruma daha önce de defalarca gelmişti. Ancak bu kez Cardi B beklenmedik bir hamle yaptı. Büyük bir aşk yaşayarak evlenen ancak sürekli kavga edip ayrılan ünlü çift müzik sahnesinde de yıllardır birlikte çalışıyorlar

KARNI BURNUNDA BOŞANACAK!

Ünlü şarkıcı mahkemeye gitmeden sadece bir gün önce kocası Offset’ten doğacak üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı… Cardi B şu sıralar Instagram hesabından karnı burnunda pozlar vermeye devam ediyor ve yaklaşan doğumuna hazırlanıyor.

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Cardi B ve Offset çiftinin üçüncü yaş gününü geçtiğimiz günlerde kutladıkları oğullarının yanı sıra bir de 6 yaşında Kulture adında bir kızları var.

Boşanma haberleri alıp başını gitmişken ünlü şarkıcı Instagram'dan büyüyen karnını sergilemeye devam ediyor

Kaynaklar, boşanma kararı alsalar da çiftin dostane bir şekilde birlikte ebeveynlik yapmaya devam ettiklerini ve kafa karıştıran samimi pozların sebebinin de bu olduğunu söylüyor.

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GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ… BU KİM BİLİR KAÇINCI AYRILIK KARARI…

2017 yılının başlarında sevgili olan çift 27 Ekim 2017'de nişanlanmışlardı. Aslında bu nişan ve düğünden çok önce gizlikçe evlendiklerini ise Cardi B bir yıl sonra itiraf edecekti.

Cardi B daha önce de çok kereler ayrılık kararı almıştı... Çiftin hayranları bu yüzden bebek doğunca tekrar barışırlar umudu taşıyor

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Kızları Temmuz 2018’de doğduktan sonra Cardi B Offset’ten ayrıldığını duyurdu ancak çift hemen sonra barıştı. Ve 2020’de yıldız şarkıcı bir kez daha kocasından boşanmak için mahkemeye gitti…

GELGİTLİ EVLİLİKTEN 3 ÇOCUK

Bundan bir yıl sonra da ayrılmaktan vazgeçen çiftin oğulları dünyaya geldi. Son bir yıldır aralarının bozuk olduğu konuşulan çift bu gelgitli ilişkilerine rağmen uzun yıllardır müzik alanında da birlikte çalışmaktan hiç vazgeçmedi.

Daha önce Offset’in Cardi B’yi aldattığı dedikoduları yayılsa da yakınları ünlü çiftin yollarını ihanet yüzünden ayırmadıklarını söylüyor. Söylenenlere göre bu ayrılık kararı uzun süre önce alınmış ve ünlü çift de bunu epeydir konuşuyormuş.

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BEBEK DOĞDUĞUNDA ÇOKTAN AYRILMIŞ OLACAKLAR

Daha önce de defalarca ayrılık kararı alan çift eğer bu kez bu kararlarından dönmezse üçüncü çocukları doğduğunda ayrılmış olacaklar…

Ünlü çift en son temmuz ayının başında çocuklarını el ele Disneyland'e götürmüştü

Çiftin en son ayrılık kararının Cardi B tarafından Offset “destekleyici” ve kendisine yardımcı olmayan bir eş olduğu için alındığı söylenmişti. Ancak ünlü şarkıcı geçen ay yaptığı açıklamada ayrılık arifesinde olduğu kocasının tam tersine destekleyici bir eş olduğunu söyleyerek bir kez daha kafaları karıştırmıştı…