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Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:25,Son Güncelleme:

Gökhan Töre kesenin ağzını açtı! Eşine 2.5 milyonluk cip aldı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Gökhan Töre kesenin ağzını açtı! Eşine 2.5 milyonluk cip aldı
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Gökhan Töre, bebek müjdesi veren eşi Buket Büyükdere Töre’ye cip hediye etti.

Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanmış, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı.

Gökhan Töre kesenin ağzını açtı Eşine 2.5 milyonluk cip aldı

4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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