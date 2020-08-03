Gökhan Töre kesenin ağzını açtı! Eşine 2.5 milyonluk cip aldı

Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanmış, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı.



4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira.