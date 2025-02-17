TÃ¼m aile bu mutlu sÄ±rrÄ± aylarca sakladÄ±... KÄ±zÄ±nÄ±n hamile olduÄŸunu sekizinci aya kadar kimseye sÃ¶ylememiÅŸ

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Bu konuyla ilgili daha Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ± da var. Yeni bebeÄŸin anneannesi bir torunu daha olacaÄŸÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n ortalarÄ±nda duyurmuÅŸtu. Belli ki mutlu haberi bebeÄŸin doÄŸumuna yakÄ±n bir zamanda vermek istemiÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hamilelik duyurusundan sadece bir ay sonra gelen bebek haberi sÃ¼rpriz oldu.

Ä°kinci bebek haberiyle mutluluktan bÃ¼tÃ¼n dertlerini unutan bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile karÄ±sÄ± KraliÃ§e Raniaâ€¦ Ã‡iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Prenses Ä°man ile kocasÄ± Jameel Thermiotis, ilk bebeklerine kavuÅŸtu.

Mutlu haberi KraliÃ§e Rania, kÄ±zÄ± Ä°man ile damadÄ± Jameel ve yeni bebeÄŸin bir dizi fotoÄŸrafÄ± eÅŸliÄŸinde sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.

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Rania "Benim sevgili Ä°man'Ä±m artÄ±k bir anne. Ailemizin en yeni nimeti olan Amina ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in minnettarÄ±z ve Ã§ok mutluyuz" diye yazdÄ±. Rania paylaÅŸÄ±mÄ±nda yeni torunun adÄ±nÄ±n Amina olduÄŸunu da aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ oldu bÃ¶ylece.

KraliÃ§e Rania paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Tebrikler Jameel ve Ä°man... TanrÄ± sizi ve deÄŸerli kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±zÄ± kutsasÄ±n" diye bitirdi.

Rania ile Abdullah'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Prens HÃ¼seyin ile karÄ±sÄ± Prenses Rajwa'nÄ±n ilk bebeÄŸi olan Ä°man da geÃ§en yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda dÃ¼nyaya gelmiÅŸti.

BÃ¶ylece Rania, henÃ¼z 54 yaÅŸÄ±nda Ã¶nce babaanne sonra da anneanne oldu. KocasÄ± Kral Abdullah ise ikinci torununa kavuÅŸtu.

KIZININ HAMÄ°LE OLDUÄžUNU GEÃ‡EN AY DUYURDU

KraliÃ§e Rania kÄ±zÄ±nÄ±n hamile olduÄŸunu geÃ§en ayÄ±n ortalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. O nedenle de herkes hamileliÄŸin henÃ¼z yeni olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§iÃ§eÄŸi burnunda anneanne ikinci torununu bÃ¶yle bir sÃ¼rprizle dÃ¼nyaya duyurmak istedi.

Elbette Ä°man ile Jameel'in bÃ¼tÃ¼n ailesi mutlu haberi aylar Ã¶ncesinden biliyordu. Ama ailesiyle ilgili bu tÃ¼r Ã¶nemli geliÅŸmeleri kendisi duyuran Rania, ilk kez anneanne olacaÄŸÄ± haberini dÃ¼nyaya biraz geÃ§ ilan etti.

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KraliÃ§e Rania, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda evlenen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man ile damadÄ± Jameel Thermiotis'in ilk bebeklerini beklediÄŸini sosyal medya sayfasÄ±ndan bu gÃ¼n batÄ±mÄ± pozu eÅŸliÄŸinde aÃ§Ä±kladÄ±.

Rania'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta kÄ±zÄ± Ä°man ile damadÄ± Jameel, bir kumsalda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya dururken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Tam gÃ¼n batÄ±mÄ±nda Ã§ekilen o pozda Ä°man'Ä±n karnÄ±nÄ±n belirginliÄŸi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R TÃ–RENLE EVLENDÄ°LER

ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ä°man, Jameel Thermiotis ile 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda Amman'da evlendi. GenÃ§ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ÃœrdÃ¼n TV'sinden naklen yayÄ±nlandÄ±.

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Gelin Ä°man, nikahÄ±n kÄ±yÄ±lacaÄŸÄ± mekana aÄŸabeyi Prens HÃ¼seyin'in kolunda gitti. Davetlilerin huzurunda kÄ±yÄ±lan nikahÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n eÄŸlence kÄ±smÄ±na geÃ§ildi. ArtÄ±k resmen karÄ±-koca olan Ä°man ile Jameel'i, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n yerel ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendiren bir grup karÅŸÄ±ladÄ±. ArdÄ±ndan da dÃ¼ÄŸÃ¼n baÅŸladÄ±.

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BABAANNESÄ°NÄ°N TACINI TAKTI: GelinliÄŸin en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±sÄ± ise baÅŸÄ±ndaki taÃ§ oldu. O zarif taÃ§, bir zamanlar Kral HÃ¼seyin'in yani dedesinin eÅŸi Muna El HÃ¼seyin'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yordu. Ã–zetle, gelin Iman, babaannesinin tacÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼nÃ§ almÄ±ÅŸ oldu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde.





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DAMADA ADINI KRALÄ°Ã‡E RANÄ°A VERDÄ°

DamadÄ±n doÄŸum adÄ± Dimitros Alexander Thermiotis. Neden "Jameel (Cemil) adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na gelirsek...

Yunan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re aslÄ±nda dedesinin adÄ± olan Dimitri'yi taÅŸÄ±yan damat Thermiotis, uluslararasÄ± alandaki iÅŸleri sÄ±rasÄ±nda "Jimmy" ismini kullanÄ±yordu.

KÄ±zÄ± Iman'Ä±n erkek arkadaÅŸÄ± olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± genÃ§ adama, KraliÃ§e Rania ise Jameel (Cemil) diye hitap etmeye baÅŸladÄ±.

Thermiotis'in, ÃœrdÃ¼n kralÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±yla evlenebilmek iÃ§in dinini deÄŸiÅŸtirip MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m yeri gelmiÅŸken.

Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan, ÃœrdÃ¼n sarayÄ±nÄ±n damadÄ± Jameel ismini kullanmaya baÅŸladÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle artÄ±k damadÄ± herkes KraliÃ§e Rania'nÄ±n, yani kayÄ±nvalidesinin ona seslendiÄŸi ismiyle tanÄ±yor.

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ABD'DE TANIÅžTILAR

GenÃ§ Ã§iftin nerede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na gelirsek..

Iman ile Jameel, ABD'de, genÃ§ kÄ±zÄ±n, eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Georgetown Ãœniversitesi'ni bitirdiÄŸi dÃ¶nemde tanÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki genÃ§ iliÅŸkilerini uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tuttular. Sonra Thermiotis, Iman'a evlenme teklif etmeye karar verdi.

EvliliÄŸe uzanan ilk adÄ±m olarak da Iman'Ä±n babasÄ± Kral 2. Abdullah ve annesi KraliÃ§e Rania'dan bunun iÃ§in izin istedi. Sonra da genÃ§ler, mutlu sona ulaÅŸtÄ±.

Rania ile Abdullah'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Veliaht Prens HÃ¼seyin ile karÄ±sÄ± Prenses Rajwa'nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda bir kÄ±z bebekleri olmuÅŸtu. O bebeÄŸe de halasÄ± gibi Ä°man adÄ± verildi.