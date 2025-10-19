×
Hamile sevgiliye özel jet sürprizi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 08:10

Televizyon ve sinema dünyasının en ünlü yüzlerinden ve en başarılı komedyenlerinden biri sayılsa da adı son yıllarda hep bu başarılar yerine özel hayatındaki çalkantılarla gündeme geliyordu.

Özellikle de Kim Kardashian’la yaşadığı aşk sayesinde onu tanımayanlar bile kim olduğunu öğrenmiş, istemeden de olsa bir anda kendini magazin sayfalarında bulmuştu…

Bu “hızlı” günleri geride bırakan ünlü oyuncu Pete Davidson şimdilerde hayatının en büyük heyecanını yaşıyor.

Model sevgilisi Elsie Hewitt bebek bekleyen Pete Davidson geçtiğimiz gün büyük bir sürpriz yaptı ve onu Paul McCartney konserini izlemeye özel jetle götürdü.

Ünlü model Instagram Hikayeleri'nde özel uçakta çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Pete beni sürpriz bir randevuya götürüyor” yazmış, uçak inince de ünlü komedyenin onu çok izlemek istediği bu konsere götürdüğünü anlayıp sevinçten havalara uçmuştu.

Pete Davidson bununla da kalmadı ve konser sonrası sevgilisini kulise götürerek müziğin en büyük efsanelerinden biri olan Paul McCartney ile tanıştırdı.

İki aşık Paul McCartney ile hatıra fotoğrafı çektirirken Elsie Hewitt bunun en büyük hayallerinden biri olduğunu itiraf etti ve fotoğrafı paylaşırken “Dünyanın en tatlı ve düşünceli erkek arkadaşına sahibim” yazdı.

31 yaşındaki Pete Davidson ve 29 yaşındaki Elsie Hewitt’in ilişkileri mart ayında ortaya çıkmış, iki sevgili temmuz ayında da bir bebekleri olacağını duyurmuştu.

Yaşadığı hızlı gençlik yıllarının ardından nihayet durulup aile kurmaya hazırlanan Pete Davidson bir çocuğu olacağı için havalara uçtuğunu ve ona çok iyi bir baba olmak için sabırsızlandığını söylemişti.

Ünlü oyuncunun bir itfaiyeci olan babası 11 Eylül saldırılarında New York’ta hayatını kaybetmiş ve Pete Davidson babasız büyümek zorunda kalmıştı.

Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley ve Kaia Gerber gibi birçok ünlü güzelle peş peşe aşklar yaşayan Pete Davidson Kim Kardashian’la da ünlü yıldız Kanye West’ten ayrıldıktan hemen sonra büyük bir aşk yaşamıştı.

İlişkileri 9 ay sürse de birlikte tutkulu bir aşk yaşayan ikili sürekli aşk pozları paylaşıyordu hatta Pete Davidson bu ilişki sırasında Kim Kardashian uğruna dövmeler bile yaptırmıştı.

Bu çok konuşulan ilişkinin ardından Emily Ratajkowski ve Chase Sui Wonders’la da kısa süreli birliktelikler yaşayan Pete Davidson en sonunda önce dövmelerini sildirmiş sonra da Elsie Hewitt’le aile kurma yoluna girmişti.

