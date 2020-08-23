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Haber Giriş: 23.08.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Hamile oyuncu Ceyda Ateş, merak edilenleri anlattı

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Hamile oyuncu Ceyda Ateş, merak edilenleri anlattı
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25 haftalık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusuna "Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Her şey kontrol altında" yanıtını verdi.

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çifttten Ateş, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Hamile oyuncu Ceyda Ateş, merak edilenleri anlattı
Ceyda Ateş, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt verdi.

25 haftalık hamile olan Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında

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