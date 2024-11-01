Hamile olduğunu aylarca saklamıştı… Bebek nihayet göründü

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Kasım 2022’de 13 yıllık kocası ve iki çocuğunun babası futbol yıldızı kocası Tom Brady’den boşanan Gisele Bündchen’in adı bu ayrılığın hemen ardından kişisel spor antrenörü Joaquim Valente’yle anılmaya başlamıştı.
GİZLİ AŞIKLAR BİR YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Uzunca bir süre saklı gizli buluştuktan sonra geçen yaz aşklarını ilan eden ünlü model ve sevgilisi ilişkilerini özgürce yaşamaya başlamıştı.
Hafta başında ise herkesi şaşkına çeviren haber geldi ve 44 yaşındaki Gisele Bündchen’in sevgilisi Valente’den hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü model bu hamileliği aylarca saklamıştı…
BÜYÜK HABERİ AYLARCA GİZLEMİŞ
Son zamanlarda sürekli bol üstler ve karnının önünde tuttuğu büyük el çantalarıyla kendini saklayan Bündchen en sonunda Miami sokaklarında gezerken büyüyen karnını ilk kez gösterdi.
Bündchen, büyüyen karnını gösteren kısa siyah bir elbise giymişti. Saçlarını örgü şeklinde arkaya toplayan ünlü model yine o meşhur çantasını eline almıştı ancak bu kez karnını onunla saklamadı.
BEBEK GÖRÜNDÜ! KARNI NEREDEYSE BURNUNDA
Hamilelik haberi duyulduktan sonra rahatlayan ve artık bunu bir sır olarak saklamak zorunda kalmayan Gisele Bündchen’in karnının epey büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü modelin yaklaşık 5-6 aylık hamile olduğu ve üçüncü çocuğunu yeni yılın ilk günlerinde kucağına alacağı söyleniyor.
İlişkileri giderek ilerleyen ve artık ünlü modelin Miami’deki lüks evinde yaşayan aşıkların bir çocuk beklemelerine rağmen evlenmeyi düşünmedikleri daha doğrusu Gisele Bündchen’in bu fikre pek yanaşmadığı iddia ediliyor.
“BEBEKLERİ OLACAĞI İÇİN ÇOK MUTLULAR”
Gisele Bündchen’in bebek beklediği haberi ilk olarak pazartesi günü People dergisinde yer almıştı. Dergiye konuşan bir kaynak, “Gisele ve Joaquim hayatlarındaki bu yeni dönem için mutlular ve tüm aile için huzurlu ve sevgi dolu bir ortam yaratmayı dört gözle bekliyorlar” dedi.
Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’nin ilişkilerinin arkadaşça başladığı sonradan ise büyük bir aşka dönüştüğü söyleniyor. Yakınları, Bündchen'in “Miami'deki evinde çok mutlu olduğunu” ve evde doğum yapmayı planladığını iddia etti.
ESKİ EŞ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI… “BU HABERİ ALMAYI HİÇ BEKLEMİYORDU”
Öte yandan Tom Brady'nin eski eşinin hamileliğine biraz hazırlıksız yakalandığı söyleniyor. Brady cephesinden kaynaklar “Tom, Gisele ve Joaquin arasında ciddi bir ilişki olduğunu biliyordu ama birlikte bir çocuk sahibi olacaklarını hiç düşünmemişti” diyor.
Hatta eski eşi Gisele ona bu haberi, basına yansımadan bir hafta önce verdiğinde Tom Brady en hafif tabiriyle afallamıştı.