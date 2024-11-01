Hamile olduğunu aylarca saklamıştı… Bebek nihayet göründü

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Kasım 2022’de 13 yıllık kocası ve iki çocuğunun babası futbol yıldızı kocası Tom Brady’den boşanan Gisele Bündchen’in adı bu ayrılığın hemen ardından kişisel spor antrenörü Joaquim Valente’yle anılmaya başlamıştı. 44 yaşındaki süper model Gisele Bündchen’in sevgilisi Joaquim Valente'den hamile olduğu ortaya çıkmıştı

GİZLİ AŞIKLAR BİR YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Uzunca bir süre saklı gizli buluştuktan sonra geçen yaz aşklarını ilan eden ünlü model ve sevgilisi ilişkilerini özgürce yaşamaya başlamıştı.

Ünlü model Tom Brady'den boşandıktan sonra adı Valente'yle anılmaya başlamıştı ancak kimileri bu ilişkinin Gisele Bündchen henüz evliyken başladığını iddia ediyor hatta Brady'nin de bu şüpheyi taşıdığı söyleniyor

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Hafta başında ise herkesi şaşkına çeviren haber geldi ve 44 yaşındaki Gisele Bündchen’in sevgilisi Valente’den hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü model bu hamileliği aylarca saklamıştı… Ünlü model bir süredir hamileliğini giydiği bol üstler ve karnını kapattığı çantalarla gizliyordu

BÜYÜK HABERİ AYLARCA GİZLEMİŞ

Son zamanlarda sürekli bol üstler ve karnının önünde tuttuğu büyük el çantalarıyla kendini saklayan Bündchen en sonunda Miami sokaklarında gezerken büyüyen karnını ilk kez gösterdi.

Hamilelik haberi hafta başında duyulan Gisele Bündchen nihayet epey büyümüş olan karnını belli eden bir elbiseyle ortaya çıktı

Bündchen, büyüyen karnını gösteren kısa siyah bir elbise giymişti. Saçlarını örgü şeklinde arkaya toplayan ünlü model yine o meşhur çantasını eline almıştı ancak bu kez karnını onunla saklamadı.

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BEBEK GÖRÜNDÜ! KARNI NEREDEYSE BURNUNDA

Hamilelik haberi duyulduktan sonra rahatlayan ve artık bunu bir sır olarak saklamak zorunda kalmayan Gisele Bündchen’in karnının epey büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü modelin karnının büyüklüğüne bakılırsa hamileliği en az 5-6 aylık

Ünlü modelin yaklaşık 5-6 aylık hamile olduğu ve üçüncü çocuğunu yeni yılın ilk günlerinde kucağına alacağı söyleniyor.

İlişkileri giderek ilerleyen ve artık ünlü modelin Miami’deki lüks evinde yaşayan aşıkların bir çocuk beklemelerine rağmen evlenmeyi düşünmedikleri daha doğrusu Gisele Bündchen’in bu fikre pek yanaşmadığı iddia ediliyor. Joaquim Valente uzun süredir Gisele Bündchen’in kişisel antrenörlüğünü yapıyordu... 13 yıllık evliliğini bitiren ünlü model aşkı yeniden onun kollarında buldu



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“BEBEKLERİ OLACAĞI İÇİN ÇOK MUTLULAR”

Gisele Bündchen’in bebek beklediği haberi ilk olarak pazartesi günü People dergisinde yer almıştı. Dergiye konuşan bir kaynak, “Gisele ve Joaquim hayatlarındaki bu yeni dönem için mutlular ve tüm aile için huzurlu ve sevgi dolu bir ortam yaratmayı dört gözle bekliyorlar” dedi.

Gisele Bündchen’in Tom Brady'le evliliğinden bir kızı bir de oğlu var

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’nin ilişkilerinin arkadaşça başladığı sonradan ise büyük bir aşka dönüştüğü söyleniyor. Yakınları, Bündchen'in “Miami'deki evinde çok mutlu olduğunu” ve evde doğum yapmayı planladığını iddia etti.

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ESKİ EŞ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI… “BU HABERİ ALMAYI HİÇ BEKLEMİYORDU”

Öte yandan Tom Brady'nin eski eşinin hamileliğine biraz hazırlıksız yakalandığı söyleniyor. Brady cephesinden kaynaklar “Tom, Gisele ve Joaquin arasında ciddi bir ilişki olduğunu biliyordu ama birlikte bir çocuk sahibi olacaklarını hiç düşünmemişti” diyor.

Tom Brady'nin eski eşinin hiç beklemediği hamilelik haberiyle sarsıldığı söyleniyor

Hatta eski eşi Gisele ona bu haberi, basına yansımadan bir hafta önce verdiğinde Tom Brady en hafif tabiriyle afallamıştı.