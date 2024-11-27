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Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’

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#Jennifer Lawrence#Cooke Maroney#Hamile Ünlüler
Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 14:00

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Lawrence’ın ikinci bebeğine hamile olduğu birkaç hafta önce 2019’da evlenen ünlü oyuncu kısa bir süre sonra ikinci kez annelik heyecanı yaşayamaya hazırlanıyor.

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Lawrence, ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığı ünlü sanat simsarı Cooke Maroney’yle Şubat 2019’da nişanlanmış aynı yıl içinde de sadece yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

Özel hayatıyla ilgili olarak çok konuşmayan ünlü oyuncu evlendikten sonra yaptığı açıklamada “O hayatımda tanıdığım en iyi insan. Bu çok, çok kolay bir karardı” demişti.

Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’

Beşinci evlilik yıl dönümlerini geride bırakan ve 2 yaşında Cy adında bir oğulları olan çift şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.

New York’ta yaşayan Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney çifti dün yağmurlu havaya aldırmadan karı koca yürüyüşte görüntülendi.

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Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’

34 yaşındaki Oscar’lı yıldız uzun siyah çizmeleriyle kombinlediği elbisesinin üzerine beyaz bir palto giymiş şıklığını sergilerken giderek büyüyen karnını da gururla sergiledi.

Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’

İkinci kez baba olmayı hevesle bekleyen ve hamile karısının üstüne titreyen Cooke Maroney de Jennifer Lawrence ıslanmasın diye yol boyunca onu şemsiyesiyle korudu.

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Jennifer Lawrence’ın hamile olduğu haberini basın temsilcisi Vogue dergisine bir açıklama yaparak duyurmuştu. Çiftin ilk oğulları Cy, kardeşi doğduğunda üç yaşında olacak.

Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’

Bu yılın hemen başlarında basına açıklama yapan bir yakınları ünlü çiftin evliliklerinin çok yolunda gittiğini, Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney’nin ailelerini büyütmeyi düşündüğünü ve yakında bir bebek haberi gelebileceğini söylemişti.

Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’

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Geçen yıl Interview Magazine için Cameron Diaz'a içini döken Jennifer Lawrence oğlunu kucağına aldıktan sonra tekrar kamera karşısına geçmekten bahsederken eşi Cooke Maroney'i övmüş “Neyse ki kocam dünyanın en harika babası, bu yüzden çalışırken her günkü ebeveyn suçluluğundan daha fazla suçluluk duymuyorum” demişti.

Hamile karısının üstüne titriyor… ‘Gel sevgilim ıslanma’

Anne olduktan sonra dünyaya bakışının dahi değiştiğini, oğlunu görünce “Öylece bakakaldım. Çok aşık olmuştum. Ayrıca her yerdeki tüm bebeklere de aşık oldum. Yeni doğanlar çok muhteşem” sözleriyle anlatan Lawrence “Oğlumu doğurduktan sonra tüm hayatım yeniden başlamış gibi oldu” demişti.

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#Jennifer Lawrence#Cooke Maroney#Hamile Ünlüler

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