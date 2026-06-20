Hamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kadÄ±na 40 milyon dolar 'rÃ¼ÅŸvet' Ã¶nerdi: Ama o 'VicdanÄ±m el vermez' diyerek reddetti

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Milyarderken trilyonerliÄŸe terfi eden Elon Musk da belli ki bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden biri. HakkÄ±ndaki iddialara bakÄ±lÄ±rsa "kafa rahatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bile parasÄ±yla satÄ±n alabileceÄŸine inanÄ±yor.

BugÃ¼ne kadar iki keresi Talulah Riley ile olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanan 54 yaÅŸÄ±ndaki Elon Musk, bir sÃ¼redir kendisine ait Neuralink ÅŸirketinin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Shivon Zilis ile birlikte bu iliÅŸkiden de dÃ¶rtÂ Ã§ocuÄŸu var.

FarklÄ± evlilik ve iliÅŸkilerinden toplam 14 Ã§ocuk babasÄ± olan Elon Musk'Ä±n, gizli bir iliÅŸkisi de geÃ§en yÄ±l ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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40 MÄ°LYON DOLAR 'SUS PAYI' TEKLÄ°F ETTÄ°

Ashley St. Clair adlÄ± genÃ§ kadÄ±n, 2025'in ÅŸubat ayÄ±nda "Gizlice bir Ã§ocuk doÄŸurdum. BabasÄ± Elon Musk" diyerek bombayÄ± patlattÄ±.

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Hemen hemen aynÄ± zamanlarda Musk ile Zilis'in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunun da dÃ¼nyaya geldiÄŸi duyuruldu.

Romulus adlÄ± oÄŸlunun annesi Ashley St. Clair'in iddiasÄ±na gÃ¶re, Elon Musk, iliÅŸkileri hakkÄ±nda konuÅŸmamasÄ± iÃ§in ona adÄ±na "gizlilik anlaÅŸmasÄ±" denilse de bir tÃ¼r rÃ¼ÅŸvet teklif etti.

'EVET' DEMEYE VÄ°CDANI EL VERMEDÄ°

Musk'Ä±n bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra Ashley, bu konuda bazÄ± ipuÃ§larÄ± vermiÅŸti. Ama iÅŸin iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir podcast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ±.

Don Lemon Show adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olanÂ Ashley, Elon Musk'Ä±n, gizlilik anlaÅŸmasÄ± imzalamasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kendisine toplamda 40 milyon dolar teklif ettiÄŸini anlattÄ±.

Ama hemen belirtelim, sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re St.Clair, vicdan sorunu haline getirdiÄŸi iÃ§in bu teklifi geri Ã§evirdi.

VARLIK YÃ–NETÄ°CÄ°SÄ° ARACILIK YAPTI

Ashley St.Clair'in podcast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu "gizlilik anlaÅŸmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 40 milyon dolar" teklifi kendisine belli bir sÃ¼re sonra kendi kendine kaybolan Signal mesajlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla geldi.

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Hem teklifi hem de kendisine yÃ¶nelme biÃ§imini " Bir ÅŸoktu" diye Ã¶zetleri Ashley St. Clair. Teklifte aracÄ± olan kiÅŸi ise Musk'Ä±n varlÄ±k yÃ¶neticisi Jared Birchall idi.

Elon Musk'Ä±n 13'Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunun annesi Ashley, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Olay ÅŸÃ¶yle oldu. Elon bana ve Jared'e ortak bir mesaj gÃ¶nderdi. Mesajda 'Ashley'e ev ve yedek sermaye iÃ§in 15 milyon dolar havale yapÄ±n' yazÄ±yordu" diye anlatmaya baÅŸladÄ± Ashley.

Ashley St. Clair'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Elon Musk, gizlilik sÃ¶zleÅŸmesi teklifini yaparken varlÄ±k yÃ¶neticisi Jared Birchall'u aracÄ± olarak kullandÄ±.Â





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OÄžLU 20 YAÅžINA GELENE KADAR 15 MÄ°LYON DOLAR ALACAKTI

BirkaÃ§ gÃ¼n sonra Jared, Ashley'i aradÄ± ve onunla telefonda iki saat sÃ¼ren bir konuÅŸma yaptÄ±. Temelde bir tÃ¼r gizlilik sÃ¶zleÅŸmesi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa genÃ§ kadÄ±na yapÄ±lan teklif dudak uÃ§uklatÄ±cÄ±ydÄ±.

Ä°liÅŸkiyi gizli tutmasÄ± koÅŸuluyla tam 20 yÄ±l boyunca yani ortak oÄŸullarÄ± Romulus 20 yaÅŸÄ±na gelinceye kadar yÄ±lda 15 milyon dolar, ayda 100 bin dolar Ã¶deme yapÄ±lacaktÄ±. Ancak St. James bu teklifi kabul etmediÄŸini Jared Birchall'a sÃ¶yledi.

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Ã‡OCUKLARI Ä°Ã‡Ä°N DOÄžRU BULMADI

Bu parayÄ± neden kabul etmediÄŸini ve gizlilik sÃ¶zleÅŸmesini imzalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ± St. Clair: â€œElon'u asla kÃ¶tÃ¼lememeliydim. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±, ortaklarÄ± da dahil olmak Ã¼zere hiÃ§bir ÅŸey hakkÄ±nda konuÅŸmamalÄ±ydÄ±m. Jared'e cevap verdim ve â€˜Vicdanen bunu imzalayamamâ€™ dedim.

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GeÃ§miÅŸteki bir iliÅŸkisinden bir Ã§ocuÄŸu daha olan Ashley St. Clair "BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± evlatlarÄ± iÃ§in doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±ndan" anlaÅŸmayÄ± imzalamayÄ± reddettiÄŸini belirtti.

GenÃ§ kadÄ±n "Ben ahlaki bir karar verdim. Teklifi bana getiren Birchall'a bu anlaÅŸmayÄ± imzalamaktansa iki Ã§ocuÄŸumla birlikte bir stÃ¼dyo daireye yerleÅŸmeyi tercih edeceÄŸimi sÃ¶yledim" dedi.





Ashley St.Clair, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda beÅŸ aylÄ±k Romulus adÄ±nda bir erkek evladÄ± olduÄŸunu babasÄ±nÄ±n da Elon Musk olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu, trilyoner iÅŸ insanÄ±n 13'Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bu haberin ardÄ±ndan Musk'Ä±n birlikte olduÄŸu Shivon Zilis de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini dÃ¼nyaya getirdiÄŸini duyurdu. BÃ¶ylece Elon Musk'Ä±n toplam Ã§ocuk sayÄ±sÄ± -ÅŸimdilik- 14'e Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

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