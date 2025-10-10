‘Hamile bile kalamayabilirim’ diyordu… En sonunda yuvasını kurdu… Annelik hasreti artık dinsin istiyor

Haberin Devamı

Bir yandan büyük bir mutluluk yaşasa da aslında en büyük hayali henüz gerçekleşmeyen Selena Gomez sosyal medyadan yaptığı paylaşımla içindeki hasreti dile getirdi.

Başrolünde rol aldığı Wizards Beyond Waverly Place dizisinde genç cadı Alex Russo’yu canlandıran Selena Gomez oynadığı karakterin dizinin ikinci sezonunda anne olduğunu söyledi.

"UMARIM BEN DE BİR GÜN DİZİDEKİ KARAKTERİM GİBİ ANNE OLURUM"

Selena Gomez diziden bir sahnenin fotoğrafını paylaştı ve “Alex Russo bir anne” dedikten sonra ekledi: "Umarım bir gün ben de onun gibi anne olurum."

Yıldız isim ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile iki hafta önce evlenmişti.

Selena Gomez oynadığı diziden bir sahne paylaşıp annelik hasretini dile getirdi

Geçmişte hep hayal kırıklığıyla sonlanan ilişkiler ve sayısız sağlık problemi yaşayıp, sık sık gözü yaşlı gezdikten sonra büyük bir mutluluk yakalayan Selena Gomez için yuvasını kurduktan sonra geriye bir tek anne olmak kaldı….

HASTALIĞI YÜZÜNDEN HAMİLE KALMASI BİLE NEREDEYSE İMKANSIZ

Gomez'in bu duygusal tepkisi, yıldızın anne olma arzusunu açıkça dile getirmesi nedeniyle hayranlarını şaşırtmamış olabilir. Ünlü şarkıcı geçen yıl Vanity Fair'e ilk kez tıbbi nedenlerle çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı.

Selena Gomez iki hafta önce evlendi... Mutlu yuvasını kuran yıldız ismin artık tek eksiği bir çocuk...

Selena bu röportajında Lupus hastalığıyla yıllarca mücadele ettikten sonra doğal yollarla anne olamamanın "yasını" tutmak zorunda kaldığını söyledi. Lupus, vücudun kendine saldırmasına neden olan kronik bir otoimmün hastalık.

Gomez "Bunu şimdiye kadar hiç söylemedim ama maalesef çocuğumu karnımda taşıyamam. Hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre bunun yasını tutmak zorunda kaldım” demiş ancak bu durumun onu anne olmaktan alıkoymayacağını da eklemişti.

YA EVLAT EDİNECEK YA DA TAŞIYICI ANNE KULLANACAK

Anneliğe giden yolunun "farklı" olacağını kabul eden Gomez “Ben de herkes gibi anne olacağım sanmıştım” demiş ve "Bu konuda çok daha iyi durumdayım. Taşıyıcı annelik veya evlat edinme konusunda istekli harika insanların olması benim için büyük bir şans; ikisi de benim için büyük olasılıklar” sözleriyle çocuk sahibi olmak konusunda kararlı olduğunun altını çizmişti.

Selena Gomez taşıyıcı annelik de evlat edinme de olsa o çocuğunun kendisinin olacağını ve başka annelerden farklı olmayacağını söylüyor ve ekliyor: "Sonuçta umurumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak.”

Selena Gomez hastalığı yüzünden annelik hevesinden vazgeçmediğini, bir şekilde anne olacağını söylüyor

Ünlü yıldız daha önce de 35 yaşına kadar gönlüne göre bir eş bulamazsa evlat edineceğini açıklamıştı.

"35 YAŞINA KADAR EVLENEMEZSEM EVLAT EDİNECEĞİM" DEMİŞTİ

Neyse ki hayatının aşkını bulan ve 2 yıllık bir birliktelikten sonra 33 yaşında Benny Blanco ile evlenen Selena Gomez bu süreci tek başına yaşamak zorunda kalmayacak, ona her konuda olduğu gibi bu konuda da büyük destek veren kocasıyla birlikte hayallerindeki yuvayı kurabilecek…

