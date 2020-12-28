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Haber Giriş: 28.12.2020 - 07:12 | Son Güncelleme:

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı

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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı
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Hamdi Alkan’ın oyunculuk eğitimi alan kızı Zeynep Alkan, burnundan ve ses tellerinden ameliyat olduğunu açıkladı.

YouTube’daki kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Alkan, takipçilerine ameliyatla ilgili bilgileri aktardı.

Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı Ameliyat videosunu paylaştı

Daha önce bir kez ameliyat olduğunu ifade eden oyuncu, “Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı” diye konuştu.
Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı Ameliyat videosunu paylaştı

Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 senedir şarkı söyleyemediğini belirten Alkan, paylaştığı videoda “Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım” diye konuştu.
Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı Ameliyat videosunu paylaştı

Zeynep Alkan narkozun etkisiyle kendinden geçti.

 

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