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Haber Giriş: 03.08.2021 - 08:13 | Son Güncelleme:

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan: Babamdan torpilim yok

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan: Babamdan torpilim yok

Yönetmen Hamdi Alkan’ın İtalya’da oyunculuk eğitimi alan kızı Zeynep Alkan tatil için İstanbul’a geldi.

Nişantaşı’nda görüntülenen Alkan soruları yanıtladı. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında oyunculuk yapmak istediğini dile getiren genç kız, babası Hamdi Alkan’ın kendisine torpil yapmadığını belirtti: “Her girdiğim işte seçmelere katıldım. Kimse kimsenin kızını yeteneği yoksa kadroya almaz.” 

Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı!

Sosyal medyada paylaştığı spor videoları da dikkat çeken Alkan, “Kardiyo ve lifting dersleri alıyorum. Bacağımla 90 kilo itebiliyorum. Babam ‘Artık yeter, Roberto Carlos bacaklı oldun’ diyordu. Güzel gözükmeye çalışmak gibi derdim yok, hayatım nasılsa onu paylaşıyorum” dedi.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan: Babamdan torpilim yok

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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