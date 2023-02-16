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Hamdi Alkan'ın acı günü: Canım annem vefat etti!

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#Hamdi Alkan#Helva Alkan#Hamdi Alkan
Hamdi Alkanın acı günü: Canım annem vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 11:52

Ünlü oyuncu ve sinema yapımcısı Hamdi Alkan'ın annesi Helva Alkan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Alkan, 'Canım annem dün akşam vefat etti' dedi.

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Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Helva Alkan hayatını kaybetti. Hastalığı boyunca annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Annesine veda eden ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Hamdi Alkanın acı günü: Canım annem vefat etti

"ANNEME VEDA…

Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı yok oldu. Akranların, arkadaşların tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü. Zahter kokulu Antakya öldü! Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum beni affet. Öyle günlerden geçiyoruz ki anneciğim; deprem belki bitiyor ama yüreklerimizdeki fay kırıklarını cahilce çabalarla derinleştirmeye çalışanlar var. Sen dün aramızdan ayrılarak, bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya’da olacak, şimdi ise bu dünyada olmayacaktık. Şehirler yıkılır zamanla yenileri inşa edilir. Ama o şehri, şehir yapan ruhu satın alacağınız inşa edeceğiniz ne bir yer ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları binyılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle sabırla ilmek ilmek oluşur. Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim. Ve çok sevdiğin Antakya’yı yeniden yaşatmak için çalışmak sana sözüm olsun. Tüm bölgede ki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu.”

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#Hamdi Alkan#Helva Alkan#Hamdi Alkan

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