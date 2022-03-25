Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel lüks otomobilini sattı! İşte fiyatı...

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Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Sekiz dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamamış, bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre onu teselli etmişti.

EV VE ARABA VERDİ!

Mahkeme protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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HER ŞEY O AMELİYATTAN SONRA OLMUŞ!

2.Sayfa programında ise Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çiftinin boşanmasıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İddiaya göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide küçültme ameliyatı olan Hamdi Alkan, operasyon sonrası eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.

Alkan'a yakın kaynaklar ise Selen Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu.

LÜKS OTOMOBİLİ SATTI

Evliliğin bitmesini istemeyen Görgüzel’in mahkeme çıkışı ağlaması dikkatlerden kaçmamıştı. Boşanma protokolü gereği eski eşinden 2005 model bir otomobil alan Görgüzel ilk iş olarak aracını sattı. 90 bin TL değer biçilen araç 85 bin TL'ye alıcı buldu. Görgüzel'in ayrıca boşanmadan önce Alkan'dan 1 milyon TL aldığı gelen bilgiler arasında...

BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü söylemişti:

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"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik pandemide bitti, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor. Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

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ÖPÜŞME SAHNESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.