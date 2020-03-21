Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'den 'evde kal' çağrısı
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel sosyal medyadan “evde kalın” çağrısı yaptı.
Alkan bu kareyi “Korona ile mücadele için en basit ama en etkili yöntem evde kalmak” notuyla paylaştı. Görgüzel de fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Virüs size bulaşmayacak şekilde davranmayın. Virüs zaten sizde varmış da başkasına bulaştırmayacak şekilde davranmaya çalışın. Lütfen evde kalın.”
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