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Halyna Hutchins'in sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek!  

#Halyna Hutchins#Alec Baldwin#Rust

"Western filmi çekmenin avantajlarından biri de izin gününüzde ata binebilmenizdir"... Bunlar, görev aldığı filmin setinde kaza kurşunuyla hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin son sosyal medya paylaşımındaki sözleri..

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BALDWIN, KAZAYLA VURDU
Görüntü yönetmeni olarak çalıştığı Rust filminin setinde, Alec Baldwin tarafından kazara vurulup ölen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ten geriye bu görüntülerle birlikte, gözü yaşlı bir eş ve boynu bükük bir erkek çocuğu kaldı.

Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

KARİYERİNDE BAŞARIYLA YÜKSELİYORDU
Birçok kişi belki de 42 yaşındaki Halyna Hutchins'in adını ilk kez bu olayla duydu. Ancak sektörün içindekilerin son yıllarda sık sık duyduğu ve birçoğunun da gıptayla baktığı bir isimdi Halyna Hutchins. Alanında "yükselen yıldız" olarak nitelendirilen Hutchins, son yıllarda birbiri ardına başarılı işlere imza atmıştı.

Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

AKIL ALMAZ BİR ÖLÜM
Sosyal medya sayfasında kendini 'yerinde duramayan bir hayalperest adrenalin bağımlısı ve görüntü yönetmeni' olarak tanımlayan Halyna Hutchins'in, beklenmedik ölümü eski çalışma arkadaşları tarafından 'akıl almaz' olarak nitelendirildi.

Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

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UKRAYNA'DA DOĞDU, SSCB ASKERİ ÜSSÜNDE BÜYÜDÜ
Kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1979 yılında Ukrayna'da dünyaya geldi Halyna Hutchins. Çocukluğu da Kuzey Kutbu'nda, bir Sovyet askeri üssünde etrafı nükleer denizaltı görevlileriyle çevrili olarak geçti. Sonra Kiev Uluslararası Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı. Ancak bu eğitimini farklı bir alanda değerlendirmeye karar verdi.

Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

BELGESEL SİNEMAYA YÖNELDİ
Belgesel sinemacılığına yöneldi ve başta İngiltere olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde bu alanda bazı yapımlarda görev aldı. Daha sonra Los Angeles'a taşındı. Böylece de Hollywood serüveni başlamış oldu.

Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

2012 DOĞUMLU BİR OĞLU VAR
Halyna Hutchins, ABD'de Matthew adlı genç bir avukatla tanıştı ve onunla evlendi. 2012 yılında çiftin Andros adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Aile, California'da Venice Beach'te yaşıyordu.  Ölümünden sonra sosyal medyaya yorum yazan Stephanie adlı bir arkadaşı Halyna Hutchins'in anne olmayı çok istediğini anlattı. Bebeğinin dünyaya geldiği gün hastaneye onu görmeye gittiğinde ise nasıl da mutlulukla dolu olduğunu da ekledi.

Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

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MODA FOTOĞRAFÇILIĞI YAPTI
Oğlunun dünyaya gelmesinden bir süre sonra Hutchins; kısa filmler çekmeye başladı. Bu arada Amerikan Film Enstitüsü'nde iki yıllık bir eğitim gördü. Halyna Hutchins, görüntü yönetmeni olarak çalışmaya başlamadan önce bir süre de moda fotoğrafçılığı yapmıştı.

Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

'OLAĞANÜSTÜ BİR SANATÇIYDI'
Halyna Hutchins'in bugüne kadar yaptığı işler arasında en çok bilineni yönetmenliğini Adam Egypt Mortimer'ın üstlendiği Archenemy oldu. Yönetmen Mortimer ölümünün ardından Halyna Hutchins için "O kariyerinin başında ve insanların gerçekten dikkatini çekmeye başlayan olağanüstü bir sanatçıydı" dedi. Mortimer, BBC'ye verdiği demeçte Hutchins'in sette söyle bir kaza sonucu ölümünü de "akıl almaz" olarak nitelendirdi.

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Halyna Hutchinsin sette ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu: Oğluna veda edip çalışmaya gitti, ama bir daha evine dönemeyecek

SET GÜVENLİĞİ KONUSU GÜNDEME GELDİ
Ölümüyle yasa boğulan arkadaşları da Halyna Hutchins'in ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Hepsinin ortak noktası ise onu "nazik ve sevgi dolu" sözleriyle tanımlaması oldu. Hutchins'in son sosyal medya paylaşımına yorum yapan bir arkadaşı "Buna inanamıyorum, kalbim paramparça" diye yazdı. Bir başkası "Seni özleyeceğiz arkadaşım" diye yazdı. Bazı takipçileri de bu olayın film setinde yaşanmasının akıl almaz olduğunu belirterek "İşe giderken hayatlarımızı riske atmamalıyız" yorumunu yaptı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halyna Hutchins#Alec Baldwin#Rust

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