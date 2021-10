Halyna Hutchins'in öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmiş

Haberin Devamı

CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ YİNE GÜNDEME GELDİ

Son olarak Baldwin'in bir sahnenin provaları sırasında kullandığı silahın gerçek mermiyle dolu olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından da filmin silah uzmanı olarak çalışan Hannah Gutierrez Reed'in işinde yeni olduğu ve Rust'tan önce çalıştığı film hakkında söyledikleri gün yüzüne çıktı. Bütün bu gelişmeler de Hollywood'da, senaryo gereği ateşli silahların kullanıldığı filmlerde çalışan set ekibiyle ilgili can güvenliği endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Alec Baldwin'in gerçek mermiyle dolu olduğunu bilmeden silahını ateşlemesi sonucunda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olduğu olayın şoku atlatılmadan sette yaşanan çarpıcı gelişmeler de basına yansıdı.

Haberin Devamı

'BU İŞE HAZIR OLDUĞUMDAN EMİN DEĞİLDİM'

Rust filminde silah uzmanı olarak görev yapan ve Alec Baldwin'in kullandığı tabancayı da hazırlayan Hannah Gutierrez Reed'in geçen ay katıldığı bir podcast yayınında "bir filmde baş silah uzmanı olarak çalışmaya hazır olduğumdan emin değildim" dediği ortaya çıktı. Gutierrez Reed, Rust'tan önce Nicholas Cage'in başrolünü üstlendiği The Old Way filminde ilk kez baş silah uzmanı olarak görev yapmıştı. Bu aynı zamanda Cage'in kamera karşısına geçtiği ilk western türü film olarak da biliniyor.

BU İKİNCİ GÖREVİYDİ

The Old Way'in çekimlerinden hemen sonra Voices Of The West adlı poscast yayınına konuk olan Hannah Gutierrez Reed, "Bir filmde ilk kez baş silah uzmanı olarak çalışmaya hazır olduğumdan emin değilim" diye konuştu. Bu görevi ilk kez üstlendiğini anlatan Gutierrez Reed "Başlangıçta bu yüzden çok gergindim. Neredeyse işi geri çevirecektim. Çünkü bu iş için hazır olup olmadığımdan emin değildim" dedi. Gutierrez Reed, The Old Way filminin herhangi bir sorun çıkmadan tamamlandığını da sözlerine ekledi.

BABASI ÖĞRETMİŞ

Bir gösteri atışcısı, dublör ve silah uzmanı olan babası Thell Reed'den bu işi devralan 24 yaşındaki Gutierrez Reed, bu konudaki birikimini de bu şekilde edindiğini belirtti. Thell Reed tarafından eğitildiğini ve film çekimlerinde ona asistanlık yaptığını anlattı genç kadın. Hannah Gutierrez Reed "Babam bana her şeyi öğretti. Ama birçok şeyi, ateşli silahların nasıl çalıştığını babamı gözlemleyerek öğrendim" diye konuştu. Gutierrez Reed, bir film setinde silah uzmanı olarak çalışmanın en korkutucu yanının da silahlara kurusıkı doldurmak olduğunu anlattı o yayında. Hannah Gutierrez Reed, The Old Way'den sonra ikinci kez baş silah uzmanı olarak Rust filminde görev almıştı.

Haberin Devamı

HUTCHINS DIŞINDA BİRÇOK SET ÇALIŞANI İŞİ BIRAKMIŞ

Bu arada filmin setinde yaşanan olaylarla ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı. Rust filminin set çalışanlarının, trajik olaydan kısa süre önce, kötü koşullar nedeniyle işi bıraktığı belirtildi. Bunun üzerine filmin aynı zamanda yapımcısı da olan Baldwin'in sendikasız set çalışanlarını işe aldığı da iddialar arasında.