Haluk Piyes kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Türk asıllı Alman dizi ve sinema oyuncusu Haluk Piyes, 30 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. Türk asıllı Alman dizi ve sinema oyuncusu Haluk Piyes, 30 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. Almanya'ya 1970'lerde giden Türk bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Kırşehir Çiçekdağlı, anne tarafından ise Mersin Tarsus'ludur. Almanya'da ilkokulda çok sevdiği Türk edebiyatı hocasının desteği ile tiyatro kurslarına gitti. Arkadaşlarının şiddete eğilim göstermesi üzerine hukuk okumaya karar verdi. Hukuk eğitimiyle birlikte tiyatro ve sinema eğitimi de alan Piyes, bu arada boks da yaptı. Bir ara fuarlarda sunuculuk yapan genç oyuncu, Los Angeles AFI'da 3 sene senaryo ve yönetmenlik, New York'ta ise Actors Studio'da Los Angeles HAW'da oyunculuk eğitimi aldı. Yabancılar, akıllarında kolayca tutabilmek için Luk Piyes demektedirler. Sosyal danışmanlığa devam eden Piyes, madde ve şiddet bağımlılığına karşı seminerler vermektedir.

HALUK PİYES DİZİLERİ

• 2007 - Pusat - "Pusat"

• 2009 - Aynadaki Düşman - "Murat Sahil"

• 2009 - Kanımdaki Barut - "Barut"

• 2010 - Umut Yolcuları - "Nasuh"

• 2012 - M.U.C.K. - "Ozan"

• 2013 - Galip Derviş - "Selim" (konuk oyuncu)

• 2013 - Firuze

• 2015 - Bizim Hikaye

• 2016 - Ateş