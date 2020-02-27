Haluk Piyes kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu Haluk Piyes, kamyon şoförü olduğu haberleriyle gündeme geldi. Bizim Hikaye, Ateş, Kanımdaki Barut gibi projelerle tanınan Haluk Piyes'in hayatı ve kariyerine dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Haluk Piyes kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Türk asıllı Alman dizi ve sinema oyuncusu Haluk Piyes, 30 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. Türk asıllı Alman dizi ve sinema oyuncusu Haluk Piyes, 30 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. Almanya'ya 1970'lerde giden Türk bir ailenin çocuğudur. Baba tarafından Kırşehir Çiçekdağlı, anne tarafından ise Mersin Tarsus'ludur. Almanya'da ilkokulda çok sevdiği Türk edebiyatı hocasının desteği ile tiyatro kurslarına gitti. Arkadaşlarının şiddete eğilim göstermesi üzerine hukuk okumaya karar verdi. Hukuk eğitimiyle birlikte tiyatro ve sinema eğitimi de alan Piyes, bu arada boks da yaptı. Bir ara fuarlarda sunuculuk yapan genç oyuncu, Los Angeles AFI'da 3 sene senaryo ve yönetmenlik, New York'ta ise Actors Studio'da Los Angeles HAW'da oyunculuk eğitimi aldı. Yabancılar, akıllarında kolayca tutabilmek için Luk Piyes demektedirler. Sosyal danışmanlığa devam eden Piyes, madde ve şiddet bağımlılığına karşı seminerler vermektedir.
• 2007 - Pusat - "Pusat"
• 2009 - Aynadaki Düşman - "Murat Sahil"
• 2009 - Kanımdaki Barut - "Barut"
• 2010 - Umut Yolcuları - "Nasuh"
• 2012 - M.U.C.K. - "Ozan"
• 2013 - Galip Derviş - "Selim" (konuk oyuncu)
• 2013 - Firuze
• 2015 - Bizim Hikaye
• 2016 - Ateş
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