Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
TBMM Başkanı Şentop, Bakan Özeri kabul ettiTBMM Başkanı Şentop, Bakan Özer'i kabul etti#TBMM Başkanı Şentop
ABD kayıp karavan kızı Gabbyyi konuşuyor...ABD kayıp 'karavan kızı' Gabby'yi konuşuyor...#Gabrielle Petito
Ölen oğlunun ardından 20 yıl adalet aradı... Acılı baba bu dünyadan kalbi kırık ayrıldıÖlen oğlunun ardından 20 yıl adalet aradı... Acılı baba bu dünyadan kalbi kırık ayrıldı#Terry Lubbock
DEÜ antikor araştırmasının sonuçlarını açıkladı Sinovacta yüzde 7.5, Biontechte 106 kat artışDEÜ antikor araştırmasının sonuçlarını açıkladı! Sinovac'ta yüzde 7.5, Biontech'te 106 kat artış#Dokuz Eylül Üniversitesi
APden dijital platform çalışanlarına sosyal hak çağrısıAP'den dijital platform çalışanlarına sosyal hak çağrısı#Dijital Platform Çalışanları
Rafet El Romandan romantik konserRafet El Roman'dan romantik konser#Rafet El Roman
Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolar oldu#TCMB Rezervleri
Haluk Leventten 22 yıl sonra gelen itiraf: TecrübesizdikHaluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: Tecrübesizdik#Haluk Levent
Avrupa futboluna Erling Haaland damgası Galatasaray detayı... Kaçan balık büyük olduAvrupa futboluna Erling Haaland damgası! Galatasaray detayı... Kaçan balık büyük oldu#Erling Haaland
TJK’dan iki flaş transfer Yıldızlar geliyor…TJK’dan iki flaş transfer! Yıldızlar geliyor…#TJK
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Haluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: Tecrübesizdik

#Haluk Levent#Ahbap#Haluk Levent Ahbap
Haluk Leventten 22 yıl sonra gelen itiraf: Tecrübesizdik

17 Ağustos 1999 depreminin ardından yardım etmek için bölgeye giden isimler arasında yerini alan Haluk Levent, o görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Levent, "Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" dedi.

Haberin Devamı

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yardımlar gerçekleştiren Haluk Levent, 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye koşan isimlerdendi. 1999 yılına ait görüntülerin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesinin ardından Haluk Levent bir itirafta bulundu.

Haluk Levent müjdeyi verdi: Koronavirüs test sonucum negatif

İlgili Haber:Haluk Levent müjdeyi verdi: Koronavirüs test sonucum negatif!

Haluk Levent: Konserimi unuttum

İlgili Haber:Haluk Levent: Konserimi unuttum

O dönem yardım konusunda tecrübesiz olduğunu belirten Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde AHBAP derneğiyle binlerce yadımda bulunan Levent en son büyük yangınlarda bölge halkına destek olmuştu.

Haluk Leventten 22 yıl sonra gelen itiraf: Tecrübesizdik

BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR!

6 yıldır AHBAP derneğinde başkanlık yapan Haluk Levent sevenlerini üzen bir haber verdi. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAP'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Leventmüzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

Haberin Devamı

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana..."

 

 

 

Haluk Levent, 2017 yılında da, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Levent#Ahbap#Haluk Levent Ahbap