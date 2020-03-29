Haluk Levent'in kampanyasına destek yağdı

Haluk Levent, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek açıklamasında bulundu.

İŞTE HALUK LEVENT'İN KAMPANYASINA DESTEK VEREN ÜNLÜLER

Levent o çağrıya destek veren ünlü isimleri böyle duyurdu! İşte o isimlerden bazıları:

Murat Boz, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Seda Sayan, "Dayanışma günleri" kapsamında 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Aras Bulut İyinemli, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Hande Yener, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Gökhan Gönül, "Dayanışma günleri" kapsamında 500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

İbrahim Çelikkol, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Harun Kahraman, "Dayanışma günleri" kapsamında 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Merih Demiral, "Dayanışma Günleri" için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Umut Meraş, "Dayanışma Günleri" için 200 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Cenk Tosun, "Dayanışma günleri" kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Mehmet Topal, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Mert Günok, "Dayanışma günleri" kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Damla Sönmez “Dayanışma günleri” kapsamında 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını EFT yapmış bile.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta, "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Umut Nayir, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Hakan Yandaş, "Dayanışma günleri" kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan Yalçın Kılıç, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz "Dayanışma Günleri" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Orhan Ovacıklı, "Dayanışma Günleri" için 40 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.