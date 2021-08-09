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Haber Giriş: 09.08.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Haluk Levent hakkında çıkan " öldü" haberlerine isyan etti

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Haluk Levent hakkında çıkan " öldü" haberlerine isyan etti

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada hakkında çıkan " öldü" haberlerine isyan etti.

Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını belirten ünlü sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulundu.

İşte o açıklama: 

Her saat twit attığım halde görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var.

Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan.

Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek.

Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı?

Haa bu arada ölmedim yemin edebilirim :)

Haluk Levent hakkında çıkan öldü haberlerine isyan etti


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