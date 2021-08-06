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Haber Giriş: 06.08.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Haluk Levent: Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL'lik yardım

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Haluk Levent: Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL'lik yardım

10 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken AHBAP'ın kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın yangın bölgesine yardım yapacağını duyurdu.

Orman yangınlarının ilk gününden itibaren bölge için destek çalışmaları yürüten AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın desteğini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YANGININ BAŞINDAN BERİ İSTİŞAREDEYİZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağol!" ifadelerini kullandı.

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