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Haber Giriş: 29.08.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Haluk Levent: 1.5 yıl sonra yurt dışına yerleşiyorum

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Haluk Levent: 1.5 yıl sonra yurt dışına yerleşiyorum

Haluk Levent, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi.

Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAB'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)"

Haluk Levent: 1.5 yıl sonra yurt dışına yerleşiyorum

 

Haluk Levent, 2017 yılında da, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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