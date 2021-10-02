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Halsey'in nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!

#Halsey#Alev Aydın#Ridley Ender
Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

Kısa bir süre önce Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek sahibi olan Halsey'in Instagram'a yazdığı yorum olay oldu.

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YILLARDIR ANNE OLMANIN HAYALİNİ KURUYORDU
Yıllardır hayalini kurduğu, ama daha önce yaşadığı düşükler nedeniyle bir türlü kavuşamadığı bebeğini sonunda kucağına alan Halsey, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. 29 Eylül'de 27'nci yaşını kutlayan Halsey bir yandan genişleyen ailesiyle yeni yaşını kutlarken bir yandan da Ender adını verdiği bebeğini büyütüyor.

Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

NAZAR DEĞMESİN!
Halsey'in sevgilisi Alev Aydın, Instagram sayfasında oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Halsey de bu paylaşıma Türkçe olarak "Nazar değmesin" diye yazdı ve bir nazar boncuğu ile kalp emojisi koydu. Ünlü şarkıcının bu mesajına da Türk hayranlarından mesaj yağdı. Birçoğu şarkıcıya yönelik sevgilerini yazarken bazıları da bu nazar boncuklu mesaja "Şaka mısın sen" diye yanıt verdi. Geçen yıl Türkiye'ye gelen ve İstanbul ile Antalya'yı geçen Halsey, uzun süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını ve bunun için ders aldığını da duyurmuştu.

Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

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PIRILTILI DÜNYADA SON GELİŞMELER
Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın cephesinde durum böyle. Şimdi gelin bakalım gösteri dünyasının diğer ünlüleri sosyal medya sayfalarında neler paylaştı, nerelerde kimlerle görüntülendi. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeler.

Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

MİNİK OĞLUM
Model Emily Ratajkowski de bir süre önce ilk kez anne olan ünlüler kervanına katıldı. 30 yaşındaki model, Sebastian Bear Mc Clard ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sylvester'ın yüzünü ilk kez sosyal medyadan paylaştı. Ratajkowski bugüne kadar bebeğinin yüzünü sosyal medyada sürekli olarak emojiler arkasına saklıyordu.

Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

PAPARAZZİLER HIZLI DAVRANMIŞ
Fakat, aslında paparazziler Ratajkowski'den hızlı davranıp geçen yaz yemek yerken oğluyla birlikte görüntülemişti.

Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

O İSMİ AÇIKLAYACAK MI?
Gelelim İngiliz kraliyet ailesinin "Harry korkusu"na... İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Prens Harry ile Meghan Markle, hala ailenin diken üstünde oturmasına neden oluyor. Öne sürülenlere göre Harry, annesi Diana Spencer'ın hayatının gizli kalmış noktalarını ortaya koyan bir kitap kaleme almaya hazırlanıyor. Hatta yine iddialara göre Harry bu kitapta, oğlunun ten rengi hakkında yorum yapan aile üyesinin ismini de açıklayacak. Kraliyet uzmanlarına göre bütün bunlar da Buckingham Sarayı'nı rahatsız eden gelişmeler. Harry ile Meghan, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Archie doğmadan önce aile üyelerinden birinin, bebeğin ten rengi üzerinde yorum yaptığını ileri sürmüştü.

Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

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TERLİKLERİYLE RAHAT ETTİ
Ünlü oyuncu Keanu Reeves, şu sıralar John Wick serisinin dördüncü halkasının çekimleri için Paris'te bulunuyor. Reeves birkaç gün önce de Berlin'de görüntülendi. Kaldığı otelin önünde objektiflere takılan Reeves'in elinde bir yiyecek kutusu taşıdığı ve ayağına da rahat terlikler giydiği görüldü.

Halseyin nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen

'KÖTÜ ÇOCUK'TAN DÜĞÜN HABERİ GELDİ
Bir zamanların "kötü çocuğu" Pete Doherty evlendi... Doherty'nin sevgilisi Katia de Vidas üç gün önce nişanlandıklarını duyurmuştu. Bu haberin üzerinden çok zaman geçmeden de çift düğün yaptı. Bir dönem Kate Moss ile ilişkisi, hızlı hayatı ve kötü alışkanlıklarıyla gündemden düşmeyen Pete Doherty, üç yıldır sevgilisiyle birlikte Fransa'da küçük bir kasabada yaşıyor. Kötü alışkanlıklarından kurtulduğunu ve "temiz" olduğunu açıklayan müzisyen ile Katia de Vidas'ın düğününde çekilen fotoğrafları da yakın arkadaşları sosyal medyada paylaştı.

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#Halsey#Alev Aydın#Ridley Ender