Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiye'ye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

Haberin Devamı

HAYRANLARI HEMEN TANIDI

Kısa bir süre önce anne olan şarkıcı Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte Türkiye'ye geldi. Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan çift, dün gece de İstanbul'da gezmeye çıktı. Sevgilisi Alev Aydın ile birlikte bir kafeye giden Halsey'i hayranları hemen tanıdı.

AYDIN'IN BABASINI ZİYARETE GELDİLER

Ünlü şarkıcı bazı hayranlarıyla sarmaş dolaş oldu. Onların hatıra fotoğrafı çektirme tekliflerini de geri çevirmedi ve cep telefonlarına poz verdi. Halsey ile Alev Aydın, minik oğulları Ender Ridley ile birlikte Aydın'ın babasını ziyarete geldi.

SONUNDA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Birkaç kez hamile kalan ama düşük yapan Halsey, sonunda oğlu Ender Ridley'i dünyaya getirmişti. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki Halsey, iki yılı aşkın bir süre önce Türkçe öğrenmeye başlamış ve bunu da sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Haberin Devamı

MUTLU HABERİ DUYURDU

Alev Aydın ve Halsey, Ender'in dünyaya gelişini de sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Halsey, 14 Temmuz'da anne olmanın mutluluğunu "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış" Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.