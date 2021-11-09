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Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiye'ye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

#Halsey#Alev Aydın#Ashley Nicolette Frangipane
Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

Ünlü şarkıcı, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeğini dedesiyle tanıştırmak için sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Birlikte gittikleri bir mekanda da kendisini tanıyan hayranlarıyla kelimenin tam anlamıyla sarmaş dolaş oldu.

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Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

HAYRANLARI HEMEN TANIDI
Kısa bir süre önce anne olan şarkıcı Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte Türkiye'ye geldi. Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan çift, dün gece de İstanbul'da gezmeye çıktı. Sevgilisi Alev Aydın ile birlikte bir kafeye giden Halsey'i hayranları hemen tanıdı.

Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

AYDIN'IN BABASINI ZİYARETE GELDİLER
Ünlü şarkıcı bazı hayranlarıyla sarmaş dolaş oldu. Onların hatıra fotoğrafı çektirme tekliflerini de geri çevirmedi ve cep telefonlarına poz verdi. Halsey ile Alev Aydın, minik oğulları Ender Ridley ile birlikte Aydın'ın babasını ziyarete geldi.

Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

SONUNDA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Birkaç kez hamile kalan ama düşük yapan Halsey, sonunda oğlu Ender Ridley'i dünyaya getirmişti. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki Halsey, iki yılı aşkın bir süre önce Türkçe öğrenmeye başlamış ve bunu da sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

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MUTLU HABERİ DUYURDU
Alev Aydın ve Halsey, Ender'in dünyaya gelişini de sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Halsey, 14 Temmuz'da anne olmanın mutluluğunu "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış" Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.

Halsey sevgilisi Alev Aydın ile Türkiyeye geldi, hayranlarıyla kucaklaştı

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#Halsey#Alev Aydın#Ashley Nicolette Frangipane

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