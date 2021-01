Gösterişli evi yabancıya gitmedi

Ünlü şarkıcı Halsey, One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerini solo olarak sürdüren Liam Payne'in Los Angeles'taki evini satın aldı. Payne, üç yıl önce bu evi satışa çıkarmış ancak bir türlü alıcı bulunamamıştı. KENDİ EVİNİ GEÇEN KASIM AYINDA SATIŞA ÇIKARDI

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, 2020 yılının kasım ayında yine aynı bölgede bulunan evini 2.2 milyon dolara satışa çıkarmıştı. ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Ünlü şarkıcının bu yeni evi, Los Angeles'ta ünlülerin yoğunluklu olarak yaşadığı Calabasas ile lüks Malibu sahil kesiminin arasında yer alıyor. PAYNE 10 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Liam Payne, bu evi One Direction grubuyla büyük bir şöhret ve servet kazandıktan sonra 2015 yılında satın almıştı. Genç şarkıcı, o süreçte bu mülke 10 milyon dolar ödemişti. ESKİ SEVGİLİSİNİN HAMİLELİĞİ BURADA GEÇTİ

Liam Payne ile o dönemdeki sevgilisi Cheryl Cole, bir yıla yakın bir süre burada yaşamıştı. Cole o sırada Payne'den dünyaya gelecek olan bebeğine hamileydi. FİYATI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDI

Artık Halsey'in olan bu mülk, ilk olarak 2018'de 14 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Eve talep olmayınca bir yıl sonra fiyat 13 milyona son olarak da 10.5 milyona düşürüldü. Halsey ise evi 10.2 milyon dolara satın aldı. Bu ev satışı beklenirken de önce 40 bin dolar, sonra da aylığı 50 bin dolara kiraya veriliyordu. EK YAPI DA BULUNUYOR

Mülkün, ana yapısının yanı sıra bir de güvenlikten sorumlu ekibin kalabileceği bir yan binası daha bulunuyor. Gözlerden uzak bir bölgede, geniş bir bahçe içinde yer alan bina, sahibine ev sinemasından özel spor salonuna, spa'sından bahçedeki özel çağlayana kadar sayısız olanak sunuyor içinde yaşayanlara. KÜÇÜK YAŞTAN BERİ MÜZİKLE İLGİLİ

Ashley Nicolette Frangipane adıyla 29 Eylül 1994'te Edison, New Jersey'de dünyaya gelen şarkıcı, 17 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. O dönemde de şarkılar yazan Halsey, kenini sosyal medyada paylaştığı klipleriyle tanıttı. SINIRSIZ KONFOR

Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. HIZLI ADIMLARLA YÜKSELDİ

2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü. Ondan sonra da Halsey müzik dünyasında hızlı adımlarla yükseldi. YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. KÖKENLERİNDE ÇOK SAYIDA ULUS VAR

Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir.