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Haber Giriş: 11.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Halsey, Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky’le

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Halsey, Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky’le
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ABD’li aktivist şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından sessiz sedasız geldiği İstanbul’dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Instagram hesabının ‘Hikaye’ bölümüne Uykusuz dergisinin ünlü kahramanı Fırat desenli kupasıyla fotoğraf koymuş ve Türk hayranlarını heyecanlandırmıştı. Halsey dün ise İstanbul sokaklarını gezerek Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky’le  fotoğraf çektirdi ve “Hayvanlarla buluşmak için buradayım” dedi.

Halsey, Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky’le


Ünlü şarkıcı ardından Türk kahvesi içip fal baktırdı.
Halsey, Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky’le

Macar asıllı Halsey geçtiğimiz aylarda yaptırdığı DNA testinde yüzde 11 Türk çıktığını açıklamıştı.

Halsey, Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky’le

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