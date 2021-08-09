Halsey doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı: "Her şey göründüğü gibi"

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın'ın Ender Ridley adını verdikleri ilk çocukları geçtiğimiz ay dünyaya geldi.

Hamileliğinde yaptığı sıra dışı paylaşımlarla ve doğum sonrası oğlu Ender’i emzirirken çektiği fotoğraflarla çok konuşulan Halsey, şimdilerde karnındaki çatlakları takipçileriyle paylaştı.

HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ

Halsey paylaşımına "Her şey göründüğü gibi" notunu düştü. Halsey'in bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurmuştu. Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düşmüştü.

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