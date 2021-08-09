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GeriMagazin Halsey doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı: "Her şey göründüğü gibi"
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Haber Giriş: 09.08.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Halsey doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı: "Her şey göründüğü gibi"

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Halsey doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı: "Her şey göründüğü gibi"

Türk senarist Alev Aydın'la mutlu bir birlikteliği olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, geçtiğimiz ay oğulları nder Ridley’i dünyaya getirmişti. Hamileliği kadar doğum sonrası paylaşımları da dikkat çeken Halsey’nin, şimdi de doğum sonrası karnında oluşan çatlaklarını paylaşması hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın'ın Ender Ridley adını verdikleri ilk çocukları geçtiğimiz ay dünyaya geldi.

Hamileliğinde yaptığı sıra dışı paylaşımlarla ve doğum sonrası oğlu Ender’i emzirirken çektiği fotoğraflarla çok konuşulan Halsey, şimdilerde karnındaki çatlakları takipçileriyle paylaştı.

Halsey doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı: Her şey göründüğü gibi

HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ

Halsey paylaşımına "Her şey göründüğü gibi" notunu düştü. Halsey'in bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurmuştu. Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey doğum sonrası oluşan çatlaklarını paylaştı: Her şey göründüğü gibi

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düşmüştü.

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