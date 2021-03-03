Dayanamadı yanıt verdi: Ne hakla hamileliğim hakkında konuşuyorsunuz?

YÜZDE 100 PLANLIYDI

Daha önce bir kez hamile kalan ve düşük yapan 26 yaşındaki Halsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Neden doğurganlık ve hamilelik ile ilgili spekülasyon yapıp yargıda bulunmak normal olsun ki" diye yazdı. Hamileliğinin yüzde 100 planlı olduğunu anlatan Halsey "Bunun için çok uğraştım, Ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" diye devam etti.

YUMURTALARINI DONDURMAYI DÜŞÜNMÜŞ

Halsey, daha önce yaptığı bir açıklamada, yumurtalarını dondurmaya karar verdiğini de anlatmıştı. Ünlü şarkıcı o dönemde "Doğurganlığım konusunda agresif olmak ve kendimi korumak zorundayım" demişti. Türk senarist Alev Aydın ile ilişkisinden hamile kalan Halsey, geçtiğimiz ay da yaptığı düşükten sonra geçirdiği ameliyatın izlerini gözler önüne seren bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

'SÜRPRİZ' DİYEREK DUYURDU

Geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezen ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu.26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.

DAHA ÖNCE DÜK YAPTI

Halsey'in "Sürpriz" mesajıyla hamileliğini ilan ettiği paylaşımı da ünlü şarkıcının geçmişte yaşadığı trajik bir olayı gündeme getirdi. Halsey, şişmeye başlayan karnını gözler önüne seren o pozlarında gökkuşağı renginde bir bikini üstü giymişti. Ayrıca sürpriz kelimesinin hemen yanında bir biberon, bir bebek ve bir de gökkuşağı ikonu vardı. İşte trajedi de o gökkuşağı ikonunda gizli. Bu gökkuşağı ikonu, geçmişte hamile kalan ancak bebeklerini düşüren kadınların daha sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek anlamına geliyor. Yani bir anlamda karanlık ve fırtınalı bir dönemin ardından ortaya çıkan gökkuşağı, yeni ve mutlu bir başlangıcı ifade ediyor.

KONSERE DEVAM ETMİŞTİ

Halsey, 2015 yılında hamile kalmış ancak bir sahne performansı sırasında bebeğini düşürmüştü. Üç yıl sonra katıldığı bir sohbet programında da karşısındaki genç dinleyiciler kendisini seyrederken bebeğini düşürdüğünü ve hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etmek zorunda kaldığını anlatmıştı.