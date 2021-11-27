Halle Berry o unutulmaz görüntüyü anlattı: Onu bulana kadar bir sürü bikini giyip çıkardım

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BROSNAN İLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

2002 yılında çekilen James Bond filmi Die Another Day'de Pierce Brosnan ile birlikte kamera karşısına geçen 55 yaşındaki Berry, o günleri andı. Özellikle de filmde giydiği ve hafızalara kazınan o turuncu bikiniden söz etti.

HİÇ UNUTULMAYACAĞINI BİLİYORDUK

İki çocuk annesi Halle Berry, Vogue dergisine verdiği röportajda kariyeri boyunca giydiği unutulmaz giysileri anlattı. Röportajın bu kısmında söz döndü dolaştı, James Bond: Die Another Day (Başka Gün Öl) filmindeki o unutulmaz bikiniye geldi. Berry, o bikininin hem modelinin ve renginin hem de kullanılan aksesuarların çok büyük bir titizlikle, dikkatlice seçildiğini anlattı. Güzel oyuncu "Bir sürü bikini denedik... Bir sürü bikini ve bir sürü kemer..." diye konuştu. Berry, o filmde giydiği ve aradan geçen zamana rağmen hafızalardan silinmeyen bikininin, aslında çok basit bir kesime sahip olduğunu ama bu noktada işin sırrının, birbiriyle uyumlu doğru parçaları bir araya getirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

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'O SIRADA DONUYORDUM'

Berry, o unutulmaz bikiniyi seçerken de bir James Bond filmi söz konusu olduğu için "ikonik bir görüntü" ortaya çıkacağını düşündüklerini de belirtti. Halle Berry o sahnenin çekimi sırasında zorlandığını da saklamadı. Oyuncu "Orada oyunculukla ilgili en büyük meydan okumam, sanki su çok sıcakmış gibi çıkıp yürümem oldu" dedi. Berry, o sahnenin çekimi sırasında suyun çok soğuk olduğunu da sözlerine ekledi.

TURUNCU BİKİNİLİ DOĞUM GÜMÜ POZU DA ÇOK KONUŞULDU

Berry, geçen yıl doğum gününde de aynı renkte fakat farklı model bir bikiniyle o unutulmaz görüntüden esinlenen bir pozunu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

GÜZELLİK YARIŞMALARINA KATILDI

Kariyerine bir model olarak başlayan Halle Berry, o dönemde birçok güzellik yarışmasına da katıldı. 1986 yılındaki Miss World'de altıncı oldu. Daha sonra sinemaya adım attı ve Boomerang adlı filmle dikkat çekti. Ardından Flinstones, Bulworth gibi yapımlar geldi.

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EN İYİ KADIN OYUNCU OSCAR'INI KAZANAN İLK AFRO AMERİKALI OYUNCU

Ama ona sinemada asıl şöhreti getiren film Monster's Ball oldu. 2001 tarihli bu film Berry'ye en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandırdı. Bu sayede de bu dalda ödül kazanan ilk siyahi kadın oyuncu olarak tarihe geçti. O döneme kadar bu ödül sadece beyaz oyunculara veriliyordu. Berry'den önce Oscar kazanan ilk Afro- Amerikalı kadın oyuncunun 1939 tarihli Rüzgar Gibi Geçti'deki performansıyla Hattie McDaniel olduğunu, onun da yardımcı kadın oyuncu dalında heykelciğe değer görüldüğünü hatırlatalım.

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EVLİLİKLERİ HÜSRANLA BİTTİ

Halle Berry, Oscar ödülünü kazandıktan bir yıl sonra da James Bond filminin halkası olan Die Another Day'de rol aldı. Kariyerindeki başarılara rağmen Berry'nin özel hayatı iniş ve çıkışlarla dolu oldu hep. İlk evliliğini 1993 ile 1997 arasında David Justice ile yaptı. Ardından 2001 ile 2005 arasında Eric Benet ile evli kaldı.

BU İLİŞKİDEN BİR KIZI OLDU

Halle Berry, çok konuşulan aşklarından birini Kanadalı model Gabriel Aubry ile yaşadı. Bu ilişkiden Nahla adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan çift daha sonra olaylı bir şekilde ayrıldı.

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ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE UZUN SÜRMEDİ

Bu ilişkinin ardından Berry, 2013 yılında Olivier Martinez ile evlendi. Maceo adında bir erkek çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırdı.

MUTLU BİRLİKTELİK

Halle Berry bir süredir şarkıcı, söz yazarı, müzisyen Van Hunt ile mutlu bir ilişki sürdürüyor.

'HAYATIM PERİ MASALLARI GİBİ DEĞİL'

Güzel oyuncu, bir röportajında hayatının peri masalları gibi olmadığını, evlilikleri ve ilişkileri sırasında çok üzüldüğünü anlatmıştı. Berry " Çok büyük beklentilerin ardından, devasa hayal kırıklıkları yaşadım. Sürekli suçlu ve sorumlu hissettim” sözleriyle değerlendirmişti geçmiş ilişkilerini.