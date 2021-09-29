Halis Serbest kimdir? Bergen'i öldüren Halis Serbest hakkında bilgiler

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İş için Ankara'dan sonra Adana'ya giden Şarkıcı Bergen ve Halis Serbest, burada taşındı ve 1982 yılında evlendi.Şarkıcı Bergen’e tarifsiz acılar yaşatan ve onu henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest’in Adana’da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’in mesleği bırakmasını istedi.

İlk başta bu isteği kabul eden Bergen, yeniden sahnelere dönmek isteyince ikilinin arası açıldı. Bu isteğin ardından Halis Serbest Bergen’den boşanmak istediğini dile getirdi.

Bergen’in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.

1989 yılında yeniden sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında iken öldürüldü.