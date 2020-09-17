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Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Halil Sezai adliyede...

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67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Tuzla’da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai’yi ifadeye çağırdı.

Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

DARP ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Halil Sezai’nin darp etme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
daha fazla video için

 

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