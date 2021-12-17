Halil Ergün setlere dönüyor

Haberin Devamı

BENİM HİÇ DEDEM OLMADI



Halil Ergün, “Dedemin Gözyaşları” adlı yeni sinema filminde başrolü üstlendi. Usta oyuncu filmde ‘Dede Kemal’ karakterini canlandırdı. İlk kez dede rolü oynadığını söyleyen Ergün, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:



“Babalıktan dedeliğe terfi ettim. Çok mutluyum. Benim hiç dedem olmadı. Annem, babam azarladığında hiçbir zaman dedem tarafından kayırılmadım. Dedelerimle ilgili hiçbir anım yok maalesef. Bu projeyi çok sıcak, samimi olduğu için kabul ettim. Filmi tüm dede-torun-oğul ilişkilerine ithaf ediyorum.”

TORUN LÖSEMİYE YAKALANIYOR

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Ali Kürşat Uzun, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım ve Kubilay Eraslan’ın da yer aldığı “Dedemin Gözyaşları”, 18 Mart 2022’de vizyona girecek.



İhsan Taş’ın yazıp yönettiği, Taş Film ve Öndeş Yapım ortaklığıyla çekilen film, annesiyle babasını trafik kazasında kaybettiği için dedesi Kemal’in yanında büyüyen ve 10 yaşında lösemiye yakalanan Mustafa’nın öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.