MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHale Soygazi, Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı
GeriMagazin Hale Soygazi, Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 12.02.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

Hale Soygazi, Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Hale Soygazi, Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı

Hale Soygazi, Seda Sayan’a açtığı 1 liralık sembolik tazminat davasını kazandı.

“Seda ve Uğur’la Artık Susma” programına konuk olan Murat Şar, 1 günlükken evlatlık verildiğini ve annesinin de Hale Soygazi olduğunu öne sürmüş, bunun üzerine Soygazi mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı. DNA testi sonucunda Soygazi ve Şar arasında biyolojik bağ bulunmadığı tespit edildi.

Davanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen son duruşmasında Seda Sayan, bestekar Mehmet Yüzüak ile programın yayınlandığı TV kanalı ve prodüksiyon şirketinin 1 lira manevi tazminat ödemesine ve ayrı ayrı kınanmalarına karar verildi. 

False
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle