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Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:03 | Son Güncelleme:

Hâlâ mı kısa paça? (Volkan Demirel)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Hâlâ mı kısa paça? (Volkan Demirel)

Spor camiasından en beğendiğim çiftlerinden biri diyebilirim.

Ama burada Volkan’ın paça boyu ve spor ayakkabısı beni ciddi hayal kırıklığına uğrattı.
Kafamda, “dövmesi ortaya çıksın diye mi paça boyunu bu kadar kısa tuttu, yoksa gerçekten böyle miydi” sorusu dönüp duruyor.
Sonuç olarak şu boy meselesinden acilen vazgeçin sevgili erkekler, çok ama çok kötü gözüküyorsunuz.

Hâlâ mı kısa paça (Volkan Demirel)

Hep iyi (Burcu Esmersoy)

İstanbul’un en cool kadınlarından biri olan Burcu Esmersoy yine çok güzel bir kombinle karşımızda.

Keten bol pantolonu ve triko crop top’una bayıldım.
Her zaman yapılı saç ve makyajlı haliyle görmeye alıştırdığı için makyajsız hali ve yıkayıp çıktığı saçlarını yadırgamış olmama rağmen bütün olarak baktığımda
yine çok hoş.

Hâlâ mı kısa paça (Volkan Demirel)

Doğduğun coğrafya kaderindir (Mbaye DIagne)

Bu mücevherleri, böyle renkli kıyafetleri bizimkiler giyse yerden yere vururuz ama sporcular giyince “Vay be çok cool olmuş” diyoruz.
Gerçekten de Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne son derece cool olmuş.
Gel sen şimdi bunu Arda Turan’a giydir.
Olmaz, mümkün değil olmaz.

Hâlâ mı kısa paça (Volkan Demirel)

 

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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