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Haber Giriş: 04.02.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

"Hala ayakta,hala mucize,hala savaşıyor! Ünlü oyuncu Birand Tunca annesinin kanserle savaşını anlattı

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"Hala ayakta,hala mucize,hala savaşıyor! Ünlü oyuncu Birand Tunca annesinin kanserle savaşını anlattı

Erkenci Kuş dizisinin Emre’si Birand Tunca, "Dünya Kanser Günü" nedeniyle 7 yıldır kanser tedavisi gören annesiyle ilgili duygularını paylaştı.

İleri evreye rağmen annesinin tedavideki azmini anlatan oyuncu erken teşhisin önemini vurguladı. Sosyal medya hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Tunca altına bu notu düştü:

"İlk meme CA teşhis 2005,4.Evre teşhisi 2013 Karaciğer,Kemik,Akciğer ve Rahim metastaz.Yıl 2020,15 yıl mücadele.Hala ayakta,hala mucize,hala savaşıyor ve Allah’a tevekkül edip yaşama inancını koruyor.Mucize olalım.Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır"


 

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